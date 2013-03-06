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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

فعال بودن فقط 25 درصد مراکز درمانی کشور در نوروز تکذیب شد

فعال بودن فقط 25 درصد مراکز درمانی کشور در نوروز تکذیب شد

معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تکذیب خبر فعال بودن 25 درصد مراکز درمانی در ایام تعطیلات نوروزی، گفت: تمام مراکز درمانی کشور در ایام نوروز آماده ارائه خدمت درمانی به هموطنان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: در ایام تعطیلات نوروزی تمام ظرفیتهای بیمارستانها برای ارائه خدمات اورژانس بسیج می شوند و همه بخشهای بیمارستانی نیز برای پشتیبانی اورژانس آماده باش کامل هستند.

وی با یادآوری اینکه از سال گذشته طبق بخشنامه ای مصوب شده است که به غیر از ارائه خدمات اورژانس در ایام تعطیلات، خدمات غیر اورژانس نیز به هموطنان ارائه شود، گفت: بنابراین درمانگاههای بیمارستانها در ایام نوروز فعال هستند و بخشهای بستری بیمارستانها نیز برای ارائه خدمات غیر اورژانسی تا 25 درصد ظرفیت خود را به ارائه خدمت درمانی اختصاص می دهند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه برخی از خبرگزاریها و سایتهای خبری به اشتباه عنوان کرده اند که فقط 25 درصد مراکز درمانی در ایام نوروز فعال هستند، تأکید کرد: تقریبا از ظرفیت 100 درصدی بیمارستانها در ایام تعطیلات استفاده خواهد شد.

کد مطلب 2013180

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