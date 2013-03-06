درآمد شهرداری از هزار میلیارد به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف‌هاشمی در کنفرانس ملی اکوشهر در ایران 1404 افزود: تلاش کرده‌ایم با تدبیر شهرداری تهران کسب درآمدی را دنبال کنیم که به توسعه پایدار شهری آسیبی نرسد که در تاریخ شهرداری‌های تهران برای اولین بار اتفاق افتاده و علاوه بر آن هیچ دستگاه دیگری نتوانسته آن را اجرا کند.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز تهران از 14 به 21.9 مترمربع برون‌شهری رسیده است افزود: سرانه فضای سبز درون‌شهری نیز از کمتر از 10 به 14 مترمربع افزایش یافته است که تا پایان سال به 14.5 مترمربع خواهد رسید.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران 1900 بوستان در شهر تهران وجود داشته و میزان جمع‌آوری آبهای سطحی این شهر تا پایان شهریورماه سال 91 از 125 کیلومتر دوره شهردار قبلی به 195 کیلومتر رسیده است.

وی در خصوص اجرای طرح‌های مدیریت پسماند نیز اظهار کرد: توانستیم برای اولین بار از پسماندهای شهر تهران الکتریسیته تولید کرده و تصفیه‌خانه شیرابه‌ای با ظرفیت 1400 متر مکعب در روز احداث کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران در خصوص اقدامات اجتماعی شهرداری تهران در راستای توسعه پایدار شهری اظهار کرد: طی هفت سال 90 سالن ورزشی بانوان، 15 استخر و 500 زمین چمن، 101 مجموعه ورزشی، پنج مجموعه ورزشی جانبازان، 279 سرای محله، 15 نمایشگاه آیینی، 15 پردیس سینمایی احداث کنیم. علاوه بر آن برای ارتقای پایداری در مقابل سوانح در بیش از 120 نقطه تهران ایستگاه آتش نشانی احداث شده است.

وی افزود: علاوه بر آنکه 19 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه نیز احداث شده است برای کاهش وابستگی به اتومبیل‌ها توسعه پیاده راه‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مناف هاشمی با اشاره به لزوم پایش لحظه‌ای اقدامات شهری اظهار کرد: 20 هزار پروژه در شهر تهران به شکل آنلاین پایش شده و دکتر قالیباف شهردار تهران نیز پروژه‌هایی را که بیش از بقیه مهم هستند در پورتال روزانه شخصا کنترل می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران با اشاره به ضرورت استانداردسازی در فعالیت‌های شهری اظهار کرد: به عنوان نمونه در گذشته برای ساخت پیاده روها استانداردی در کشور نداشتیم اما با تلاش‌هایی که انجام شد و با همکاری سازمان استاندارد شش کتاب منتشر کرده‌ایم که در آنها استانداردها به خوبی مشخص شده است.

وی ادامه داد: در خصوص هوشمندسازی شهر تهران نیز با ایجاد 800 کیلومتر فیبر نوری زیرساخت‌ها را توسعه داده‌ایم که هیچ وزارتخانه‌ای تا کنون حتی وزارت ارتباطات نیز نتوانسته چنین کاری انجام دهد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران با بیان اینکه 41 خدمت و سرویس در 123 دفتر خدمات الکترونیکی شهرداری ارائه می‌شود افزود: 90 درصد وظایف شهرداری، 15 درصد وظایف معاونت مالی اداری و 15 درصد خدمات شهرداری توسط این دفاتر صورت می‌گیرد همچنین 57 سرویس شهروندی نیز در قالب پورتال ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه در پی کاهش فاصله طبقاتی شمال و جنوب شهر تهران هستیم افزود: در تمام بخش‌های بودجه‌ای شهرداری و شورای شهر تلاش می‌شود که این اقدام صورت گیرد اما مسیر اجرای این هدف به گونه‌ای نیست که با یک سال یا یک دوره زمانی کوتاه اجرا شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران با بیان اینکه بزرگترین مشکل کلانشهرها عدم مدیریت یکپارچه است افزود: امروز 376 محله شهر تهران با تدبیر شورای شهر و ایجاد شورایاری‌های محلات اقدامات بسیار خوبی در جهت مدیریت شهری انجام می‌دهند و اکنون تمام مسایل مدیریتی تهران از راس آن که شهردار است خارج شده و به محلات رسیده است.

وی با ابراز تاسف از آلوده شدن نیمی از رودخانه‌های جهان و تخریب لایه ازن اظهار کرد: مطالعات جهانی نشان می‌دهد که 24 درصد از پستانداران شامل 1130 گونه و 12 درصد پرندگان که 1183 گونه را شامل می‌شوند در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران با بیان اینکه حوزه‌های علمی کشور از دغدغه‌های موجود فاصله گرفته است افزود: در کنفرانس اینچنینی باید استادان بسیاری شرکت کنند اما در حال حاضر جمعیت کمی مشاهده می‌شود. در کنفرانس اکوتوریست که شش ماه برای آن زحمت کشیده شده بود کمتر از 100 نفر شرکت داشتند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه خسارت وارده به محیط زیست در کلانشهرها با روستاها متفاوت است افزود: خسارت وارد شده به شهرها بسیار بیشتر از دیگر حوزه‌هاست که به همین منظور باید ابعاد توسعه پایدار را مشخص کرده و به دنبال آن باشیم.