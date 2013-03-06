نهالکاری 115 هزار هکتار عرصه های جنگلی مازندران/ فعالیت بزرگترین مجریان طرح جنگل

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی نوبخت ظهر چهارشنبه در همایش هفته منابع طبیعی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: سطح عرصه هالی منابع طبیعی مازندران یک میلیون و هفتصد هزار هکتار بوده که 500 هزار هکتار آن در منابع طبیعی نوشهر و یک میلیون و 200 هزار هکتار در منابع طبیعی ساری است.



وی افزود: در حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری، حدود یک میلیون و 600 هزار واحد دامی داشته که 400 هزار دام را از جنگل ها خارج کرده ایم و یک میلیون و 200 هزار دام باقی مانده است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری با بیان اینکه بزرگترین مجریان طرح جنگل کشور در منطقه ساری فعالیت می کنند، اظهار داشت: :در کل منطقه شمال 52 مجری جنگلداری داریم که 13 مجری طرح مربوط به ساری است.



نوبخت با اشاره به اینکه هر سال حدود چهار هزار هکتار از جنگلهای مازندران نهالکاری می شود،بیان داشت: بعد از انقلاب تاکنون حدود 115 هزار هکتار از عرصه های جنگلی مازندران منطقه ساری نهالکاری شده است.



وی با بیان اینکه اداره منابع طبیعی ساری یک دستگاه سیاسی نیست و کاملا کارشناسی و اجرایی است،گفت: با توجه به دیدگاه کارشناسی با هر متخلف برخورد قانونی انجام می دهد.



تدوین آمایش سرزمینی اراضی مازندران



رئیس دانشکده منابع طبیعی ساری گفت: طرح آمایش سرزمینی و استعداد های اراضی مازندران تدوین شود.



محمد رضا پور مجیدیان ر این همایش اظهار داشت: دولت باید برای مراتع،جنگل ها و منابع طبیعی که مورد بی مهری دولت و ملت قرار گرفته است چاره اندیشی کند.



وی با بیان اینکه هویت و شناسنامه اراضی دولتی باید مشخص باشد، گفت: با برگزاری میزگرد، فرهنگ سازی و استفاده از رسانه و صاحب نظران اموال دولتی مشخص شود.



رئیس دانشکده منابع طبیعی ساری با بیان اینکه 112 میلیون واحد دامی در کشور داریم،شش میلیون واحد دامی در استان وجود دارد .



پورمجیدیان گفت:دام هایی که در جنگل وجود دارند باید با مدیریت صحیح و بال بردن راندمان تولید به مراتع سوق داده شوند تا از تخریب جنگل جلوگیری شود.



وی در خصوص جذب دانشجو در دانشکده منابع طبیعی گفت: ما سعی می کنیم تا دانشکده را سبز نگه داریم و دانشجویان که از این دانشگاه فارغ التحصیل می شوند دارای دانش و بار علمی باشند.

تاکید بر حفظ باغ اکولوژیک نوشهر

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران گفت: باغ اکولوژیک نوشهر باید حفظ شود



سید احسان ساداتی نیز در این همایش اظهار داشت:باغ اکولوژیک برای پژوهشگران ارزش زیادی دارد و بسیاری از گونه‌های خارجی ، نخستین بار در این باغ کاشته شده است.



وی افزود: برای حفظ اکوسیستم‌ موجود لازم است مجموعه‌ای به صورت باغ گیاه ‌شناسی وجود داشته باشد تا از هر گونهٔ گیاهی ، نمونه‌ای در آن کاشته شود.



معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران یادآور شد: گونه های نادر جهان در این باغ اکولوژیک کشت می شود ومرکزی برای پژوهش های علمی وازذخیرگاه اصلی برای حفظ گونه های نادر محسوب می شود.



ساداتی با بیان اینکه ما نباید بیابان را از بین ببریم،گفت: گونه های که در بیابان وجود دارد باید حفظ شود.



وی گفت: درختی مانند اَنجیلی که مختص ایران است و یا گونهٔ کمیاب سفید که قطع آن منع قانونی دارد ، جزئی از ذخایر طبیعی ما محسوب می‌شود و باید حفظ شود.

پایین بودن نتایج اجرا در طرح های منابع طبیعی



معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: نتایج ما در بخش اجرای صفر بوده است



مهدی موسوی تاکامی ظهر چهارشنبه در همایش منابع طبیعی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: در چند سال اخیر تاملی خوبی در بحث آموزش،اجرای وتحقیقات صورت گرفته است ولی هنوز نتایج کار اجرایی صفر بوده است.



وی با بیان اینکه مراکز علمی و تحقیقات از پتانسیل بالایی برخوردار هستند، گفت: باید از این پتانسیل در مرحله اجرایی استفاده کرد.



معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، به تدوین طذرح امایش سرزمینی در استان اشاره کرد و گفت: مطالعات طرح به اتمام رسیده ولی هنوز ازما اطلاعاتی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری گرفته نشده است.



موسوی با بیان اینکه 91 درصد مساحت استان در حوزه منابع طبیعی و مابقی در بخش خصوصی قرار دارد ،گفت:تمام فعالیت های بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در قالب پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار می کنیم و همه پیمانکاران ما بومی هستند.

