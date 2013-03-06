  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

سیف الهی:

ایجاد جنگل در ضلع شرقی کوه های مسجد صاحب الزمان کرمان

ایجاد جنگل در ضلع شرقی کوه های مسجد صاحب الزمان کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: شهردار کرمان از ایجاد جنگل وسیعی در ضلع شرقی کوه های مسجد صاحب الزمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم سیف الهی با بیان اینکه تبدیل محدوده خالی به فضای سبز در سطح شهر باعث زیبایی ،شادابی و طراوت در شهروندان می شود،افزود : شهر کرمان به شهر کویری معروف است که کاشت گل ، گیاه و درخت در آن باعث سر سبزی و طراوت شهر می شود.

وی ضمن تشکر از مدیرکل فرودگاه های استان کرمان به جهت در اختیار قرار دادن زمینی در ابتدای در ورودی فرودگاه برای کاشت درخت و تبدیل آن  به پارک در آینده ای نزدیک ، از معاونت خدمات شهری شهرداری ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری و اداره ی کل منابع طبیعی استان و هم چنین حضور پر شور و گرم مردم در مراسم درختکاری امروز تقدیر و تشکر کرد و این اقدام را گامی موثر در جهت ترغیب و تشویق مردم برای توسعه ی فضای سبز برشمرد.

شهردار کرمان با اشاره به ایجاد جنگل بزرگ و وسیع در فاز دوم جنگل قائم گفت: زمینی به مساحت 400 تا 500 هکتار در ادامه‌ی جنگل قائم و در ضلع شرقی کوه های مسجد صاحب الزمان در نظر گرفته و  کار عملیات اجرایی این محدوده نیز آغاز شده است و به زودی با حضور مردم عملیات درختکاری آن انجام می شود.

وی ادامه داد: در شهر کرمان بیش از 800 هزار درخت ، درختچه و انواع نهال فصلی و دائمی کاشته می شود که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وجود نهال های گلدانی که امکان کاشت آنها در طول سال نیز وجود دارد ، کاشت درخت و گل و گیاه تا بعد از عید نوروز نیز ادامه خواهد داشت.

سیف الهی یادآور شد: گاشت گل و گیاه و انواع نهال در سطح شهر کرمان از سه هفته  پیش آغاز شده است.

وی از اجرا ی طرح نهال وضو به همت سازمان پارک ها در شهر کرمان خبر داد و گفت : والدین می‌توانند وقتی که فرزند آن‌ها به سن تکلیف می‌رسد؛ با کاشت یک نهال درخت در منزل و آب‌یاری آن با باقی‌مانده‌ آب وضوی جوان، یک یادگار از دوران تکلیف و سن عبادت آن در خانه داشته باشند. شهردار کرمان با اشاره به اینکه کاشت و نگهداری هر نهال درهر سال 30 هزار تومان برای شهرداری هزینه در پی دارد ،یادآور شد: اگر هر خانواده فقط یک درخت در منزل خود بکارد و از آن خوب نگهداری کند کمک بزرگی به شهرداری خواهد کرد.
 

کد مطلب 2013185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها