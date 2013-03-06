ادامه سیاستهای تبعیض آمیز آل سعود/ برخی از معترضان از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس نظرسنجی به عمل آمده از سوی شبکه خبری راصد، بیشتر خوانندگان این شبکه وجود تبعیضهای طایفه ای در عربستان سعودی با حمایت نهادهای دولتی را تایید کرده اند.

حدود 92 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، بر وجود تبعیض طایفه ای با حمایت نهادهای رسمی تاکید کردند.

از سوی دیگر مقامات سعودی، جلال آل جمال فعال اجتماعی را پس از گذشت یک سال حبس آزاد کردند.

آل جمال متهم به تاسیس پایگاه اینترنتی در حمایت از تظاهرات اعتراض آمیز قطیف در شرق عربستان بود در حالی که در این مدت نه اتهام رسمی علیه وی ثابت شد و نه به دادگاه معرفی شد.

شایان ذکر است که مقامات عربستانی در 25 فوریه سال گذشته آل جمال را بازداشت کردند. وی علاوه بر فعالیتهای اجتماعی در زادگاهش در العوامیه، معلم یکی از مدارس این منطقه است.مقامات سعودی هنوز حدود 180 نفر از مجموع 800 نفری را که در طول دو سال گذشته دستگیر کرده بودند، آزاد نکرده اند.

از سوی دیگر منابع وابسته به پلیس سعودی در القصیم از آزادی صد نفر از افرادی که هفته گذشته در شهر بریده در این استان دستگیر شده بودند خبر دادند.