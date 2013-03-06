ارتقای کمی و کیفی دانشگاه ها در شمالغرب کشور هدف نمایندگان منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین فرهنگی در جلسه پیش از ظهر چهارشنبه نمایندگان شمالغرب کشور در محل مجتمع پتروشیمی تبریز با اعلام این مطلب ابراز داشت: کمیته فرهنگی ، علمی ، آموزشی و طرح ها و لوایح مجمع نمایگان شمالغرب کشور در پی آن است تا شاخص های آموزش و پروزش در استان ها را ارتقاء بخشد و هم اکنون پیگیر ایجاد دانشگاه های ویژه خواهران هستیم تا از ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای آن در استان های اردبیل ، آذربایجان شرقی ، غربی و زنجان استفاد کنیم.

وی اظهار داشت: تقویت مدیریت ها و بخش های علمی آموزشی و پژوهشی، برپایی همایش های منطقه ای برای تبادل نظرات و تجارب ، آمایش سرزمینی در گسترش دانشگاه های منطقه و فضاهای آموزشی و بین رشته ای به ویژه در مهندسی و فناوری های نوین از برنامه های این مجمع به شمار می آید.

رئیس کمیته کمیته فرهنگی ، علمی، آموزشی و طرح ها و لوایح مجمع نمایگان شمالغرب کشور ادامه داد: پیگیری شاخص های فرهنگی و تقویت منابع مورد نیاز ، پذیرش نظرات اعضاء مجمع در خصوص طرح ها و لوایح از دیگر موارد مورد توجه ماست.

وی همچنین در این نشست از تدوین دستورالعمل مقابله با حوادث غیر مترقبه در مجلس شورای اسلامی خبر داد که با الگو گیری از حادثه زلزله 21 مرداد ماه آذربایجان شرقی در دست انجام است.