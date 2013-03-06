پوریا نظرینسب، رهبر ارکستر سمفونیک "سی ساز" در مورد این اجرا به خبرنگار مهر گفت: "سی ساز" یک ارکستر بزرگ 90 نفره متشکل از سازهای ارکسترال است که البته در کنار این سازهای ارکسترال، سازهای الکترونیکی چون گیتار و درام نیز قرار میگیرند.
وی این کنسرت را اجرایی به مناسبت فرا رسیدن سال نو خواند و در پاسخ به این پرسش که چه ویژگیهایی در این کار است که داعیه ویژه سال نو بودن دارد، گفت: جدا از زمان اجرای این کنسرت که اواخر اسفند ماه سالجاری باشد، رپرتوار برنامه نیز از محتوایی کاملا شاد برخوردار است. به عنوان نمونه در بخش کارهای کلاسیک، آثاری را برای مخاطبان به اجرا میگذاریم که همه آنها ضمن جذاب بودن، خاطرهانگیز نیز هستند.
رهبر ارکستر سمفونیک سی ساز در باره بخش دوم این کنسرت که متشکل از موسیقی فیلم و پاپ است، اظهار کرد: در بخش دوم نیز قطعاتی را از موسیقی متن فیلمهای مطرح سینما از دهههای گذشته اجرا میکنیم. همچنین چند قطعه پاپ را هم برای ارکستر تنظیم کردهایم که برای مخاطبان به صحنه میبریم. تمامی این قطعات انتخابی نیز برای مردم یادآور خاطراتی هستند.
نظرینسب با بیان اینکه ما برنامهای کاملا شاد و متناسب با نوروز را برای مخاطبان ترتیب دادهایم، عنوان کرد: موسیقی فیلم ماموریت غیر ممکن، دزدان دریایی کارائیب و آثاری از چایکوفسکی از جمله قطعاتی است که در کنسرت پیشرو توسط ارکستر "سی ساز" برای مخاطبان به اجرا میگذاریم.
ارکستر سمفونیک "سی ساز" 23 و 22 اسفند ماه از ساعت 21 در تالار وحدت روی صحنه میرود.
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