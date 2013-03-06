98 مدرسه قرآنی در کرمان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ بهایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع فرهنگیان اظهار داشت: امروز آموزش و پرورش سیر تحولی را که مدتی آغاز کرده به خوبی ادامه می دهد و فضای آموزشی ما تبدیل به فضای قرآنی و نورانی شده است.

شیخ بهایی بیان داشت: آموزش و پرورش استان کرمان موفق شد با راه اندازی 98 مدرسه قرآنی رتبه دوم کشور را کسب کند.

وی با اشاره به رغبت ویژه والدین برای ورود فرزندانشان به مدارس قرآنی افزود: راه اندازی بیشتر اینگونه مدارس در دستور کار قرار دارد و امیدواریم برای سال تحصیلی آینده محقق شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه گفت: دوره ابتدایی مهم ترین و اساسی ترین دوران تحصیل است و آموزش و پرورش باید توجه ویژه به آن داشته باشد.

این مسئول در پایان با اشاره به اقدامات مهم آموزش و پرورش افزود: ایجاد مدارس تخصصی ورزش، اجرای طرح های ویژه ورزشی در پایه های مختلف دوره ابتدایی و توسعه مراکز فنی و حرفه‌ای، از جمله اقدامات مهم و موثری است که در آموزش و پرورش صورت گرفته است.

