سازمان بازرسي اعلام كرد: سعيد مرتضوی حق امضا ندارد

يك منبع آگاه در سازمان بازرسي كل كشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: نامه اي از سوي سازمان بازرسي به سازمان تامين اجتماعي ارسال شده كه ديگر سعيد مرتضوي حق امضا در اين سازمان را ندارد.

اين منبع آگاه گفت: اين نامه بر اساس حكم ديوان عدالت اداري و تائيد سازمان بازرسي ارسال شده است.

به گزارش مهر، نيمه هاي اسفند ماه سال گذشته بود که آمدن سعید مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعي بازتابهايي در بر داشت و در نهایت علی‌رغم مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس مرتضوي بر صندلي رياست بزرگترین سازمان بیمه‌ای و اقتصادی کشور نشست ولي اين اقدام تاپاي استيضاح وزير كار هم رسيد چرا كه ديوان عدالت اداري حكم غيرقانوني بودن اين انتصاب را صادر كرده بود. هر چند وزير كار بيكار شد ولي همچنان سعيد مرتضوي بر مسند رياست باقي ماند تا اينكه اين بار سازمان بازرسي نامه اي صادر كرده كه اين رئيس ديگر حق امضا ندارد.