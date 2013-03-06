گشت های سیار تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات صنفی در استان سمنان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فاضلی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان از فعال شدن هفت گشت سیار در این استان جهت رسیدگی به تخلفات صنفی طی ایام نوروز خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد، دو گشت سیار در سمنان، دو گشت در شاهرود، سه گشت هم در شهرستان های دامغان، گرمسار و مهدیشهر فعال خواهند شد.

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه در صورت نیاز تعداداین گشت ها بیشتر می شود گفت: برای رسیدگی سریع به تخلفات در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز شعب ویژه تعزیرات در استان سمنان فعال می شود.

به گفته فاضلی در گشت های ویژه ای که در این ایام فعالیت دارند نیروهای تعزیرات حکومتی نیز حضور داشته و در صورت لزوم به تخلفات در محل و به سرعت رسیدگی و حکم لازم را صادر می کنند.

مدیر کل تعزیرات حکوتی استان سمنان، این سازمان را در برخورد با تخلفات صنفی آخرین حلقه دانست و گفت: پس از احراز تخلف توسط ضابطین مختلف اعم از بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی و در امر قاچاق کالا گمرک، رسیدگی به تخلف و صدور حکم متناسب با تخلف طبق قانون وظیفه تعزیرات حکومتی است.

فاضلی گفت: در این زمینه رسیدگی جدی به تخلفات و کاهش رسیدگی به پرونده ها از اولویت های اداره کل تعزیرات حکوتی استان سمنان است.

وی با اشاره به اینکه در 11 ماهه گذشته امسال 10 هزار و 432 پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان سمنان تشکیل شد افزود: از این تعداد 10 هزار و 255 پرونده مختومه شده است.

مدیر کل تعزیرات حکوتی استان سمنان با بیان اینکه این رسیدگی ها منجر به محکومیت بیش از 27 میلیارد ریالی متخلفان در شهرهای مختلف استان سمنان شده است گفت: بیشترین تعداد این پرونده با قریب پنج هزار و محکومیت بیش از 17 میلیارد ریال به شهرستان های سمنان و مهدیشهر اختصاص دارد.

فاضلی تصریح کرد: تعداد پرونده شهرستان های شاهرود و میامی دو هزار و 949 مورد بوده که دو هزار و 123 پرونده مختومه شده و محکومیت آنها هم بیش از یک میلیارد ریال بوده است.

وی تعداد پرونده های شهرستان های گرمسار و آرادان را قریب بر یک هزار و 300 پرونده ذکر کرد و گفت: محکومیت این پرونده ها بیش از دومیلیارد ریال است.

مدیر کل تعزیرات حکوتی استان سمنان با اشاره به اینکه تعداد پرونده های شهرستان دامغان قریب بر یک هزار و 200 پرونده است افزود: محکومیت این پرونده ها شش میلیارد ریال است.

فاضلی در خاتمه تصریح کرد: بیشترین فراوانی تخلفات نیز به ترتیب با 29.52 درصد به درج نکردن قیمت، گرانفروشی با 27.29 درصد و رعایت نکردن مقررات بهداشت محیط با 34.9 درصد بوده است.