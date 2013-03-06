به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی آقامیری ظهر چهارشنبه در جمع طلاب و روحانیون با اشاره به عظمت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، با الهام از آیات و روایات، آمرین به معروف و ناهیان از منکر را تکریم کرد و ترک کنندگان این امر را مرده‌ای در میان مردم خطاب کرد.

مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر با اشاره به برنامه‌هایی که تحت عنوان جشنواره روز بوشهر بود و لغو شد، اعلام کرد: متاسفانه شورای شهر و شهرداری شهر بوشهر میزبان کنسرت‌هایی مختلط بودند که قلم از بیان کیفیت آن شرم دارد.

حجت‌الاسلام آقامیری با بیان اینکه بوشهر تجلی غیرت، عفت، ولایت‌مداری و ایثار است، افزود: در هر جای کشور که نام بوشهر به گوش می‌رسد دلاورانی چون رئیس‌علی دلواری به ذهن متبادر می‌شوند.

وی در ادامه بیان داشت: اگر مردم بوشهر نجابت به خرج دادند از نجابت آنان سوء استفاده نکنید و بنده ضمن انزجار از این اوضاع بیان می‌کنم، در صورت ادامه به این روند با سیلی امت حزب‌الله مواجه خواهید شد.

مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر با بیان اینکه مردمی که در راه این انقلاب شهید دادند، نمی‌توانند شاهد برگزاری چنین محافلی باشند، خطاب به مسئولان ذی‌ربط و برگزارکنندگان این مراسمات اظهار داشت: اگر در جلوگیری از برگزاری این مجالس سستی کنید امت حزب‌الله خودش وارد عمل خواهد شد.

وی خطاب به اعضای شورای شهر و شهرداری بوشهر گفت: ایام شهادت حضرت زهرا(س) که همه چیز ما از اهل بیت (ع) است، با اینکه مقدار قابل توجهی مالیات و عوارض از مردم می گیرند، حتی قسمتی از خیابان‌های شهر را سیاه‌پوشی نکردند و در ازای هر بنری که ما نصب کردیم مبلغی را گرفتند.

حجت‌الاسلام آقامیری ادامه داد: وقتی به کوچه و خیابان‌های بوشهر نگاه می‌کنیم، حس می‌کنیم در روستا قدم می‌زنیم، خیابان و کوچه‌های خراب و هیچ یک از کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر بر اساس استانداردها نیست ولی مشاهده می‌کنیم که بودجه شهری بوشهر در برگزاری برنامه‌های اینچنینی هزینه می‌شود.