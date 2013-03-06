کیانوش عابدی کارگردان مجموعه انیمیشن "عمو نوروز و عمه قزی" با اعلام این خبر در توضیح جزئیات این برنامه تلویزیونی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: "عمو نوروز و عمه قزی" نام مجموعه انیمیشنی است که در ایام نوروز روی آنتن می‌رود. در این برنامه دو شخصیت عمه قزی و عمو نوروز هر روز با حضور چهره‌های مطرح و محبوب مردمی با موضوع عید و نوروز اجرای برنامه دارند.

به گفته وی، این مجموعه در 13 قسمت از اول تا سیزدهم فروردین روی آنتن می‌رود.

این کارگردان جوان سینما که مجموع آثارش در هشتمین جشنواره پویانمایی مرور می‌شود درباره کیفیت فیلم‌ها در این دوره از جشنواره پویانمایی گفت: فیلم‌های حاضر در این دوره از جشنواره از جهت تکنیک حرف برای گفتن دارند اما اغلب آثار از سینمایی بلندی چون "تهران 1500" تا فیلم‌های کوتاه ضعف فیلمنامه دارند.

وی درباره بخش بین الملل این جشنواره گفت: خوشبختانه بخش بین‌الملل این دروه از جشنواره به لحاظ کیفی بالا است و فیلم‌های انیمیشن خوبی در جشنواره پخش می‌شود و من فیلم‌های خوبی که در تهران دیده‌ام را در اغلب جشنواره های فرهنگی نیز شاهد بوده‌ام.

عابدی در پایان افزود: جشنواره انیمیشن پویانمایی یکی از مهمترین جشنواره های سینمایی است که باید این جشنواره را حفظ کرد.