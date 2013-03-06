اولین جشنواره شعر استانی نماز ونیایش در شهر باباحیدر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد صفدری با اشاره به برگزاری این جشنواره در 23 اسفندماه در شهر باباحیدر از توابع شهرستان فارسان اظهار داشت: هنرمندان با پرداختن به نماز و نیایش از بعد شعر استعدادها و زمینه های فعالیت فرهنگی را نمایش داده اند.

وی بیان داشت: جشنواره نماز و نیایش تبیین واقعی هنر و دین است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان ترغیب هنرمندان به موضوع عبادت را یکی از اهداف جشنواره استانی "نماز و نیایش " عنوان کرد و گفت: لازم است که هنرمندان به این موضوع بپردازند و از سویی هم شناسایی استعدادهای خوب سراسر کشور در این زمینه جزو اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با بیان اینکه جشنواره نماز و نیایش در دو بخش شعر و داستان کوتاه برگزار می شود، تصریح کرد: بخش شعر با موضوعات "نماز و رشد و تعالی"، "نماز و شهدا در دفاع مقدس"، "نماز و فرهنگ و هنر"، "نماز و سبک زندگی اسلامی" و در بخش ویژه جشنواره یعنی داستان کوتاه با موضوعات "نماز و جوانان" برگزار می‌شود.

وی با اشاره به این که جشنواره استانی شعر نماز و نیایش با هدف ترغیب هنرمندان به موضوع عبادت برگزار می‌شود، تصریح کرد: برگزاری این جشنواره‌ها، تلاشی در راستای معرفی جنبه های معنوی و فرهنگی نماز و نیایش و نهادینه‌کردن فرهنگ نماز در جامعه است.

وی آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را دوشنبه، 14 اسفندماه دانست و خاطرنشان کرد: این جشنواره با همکاری جهاد دانشگاهی فارسان، اداره‌کل فرهنگ ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، شهرداری و شورای شهر باباحیدر، بسیج و انجمن شعر و ادب نیمای بابا حیدر برگزار خواهد شد.

تجلیل از شاعران انجمن شعر و ادب رودکی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد اظهار داشت: از شاعران انجمن شعر و ادب رودکی شهرکرد در مراسمی تجلیل و قدردانی شد.

جواد کارگران گفت:در مراسمی با حضور شاعران فعال و برجسته شهرستان شهرکرد درمجتمع فرهنگی و هنری مهر برگزار گردید از ده نفر از شاعران پیشکسوت این انجمن تقدیر شد.

وی بیان داشت: در این مراسم شاعران به خواندن اشعار خود پرداختند و در ادامه مسئول انجمن شعر و ادب رودکی شهرستان گزارشی از عملکرد این انجمن در سال 1391 ارائه نمود.

کارگران با تاکید برحمایت از شعرگفت: حضور پیشکسوتان و جوانان در جشنواره ها می تواند به عنوان یک وزنه برای جشنواره ها به حساب آید.

وی درباره اهداف برگزاری این مراسم ادامه داد: حمایت ازگونه‌های شعری ومضامین ادبی، شناسایی جوانان، تعامل ادیبان، شناسایی شاعران و انجمن‌های ادبی شعری گرچه به عنوان یک اصل مطلوب در برنامه ریزی ها احتساب می گردد لذا در این برنامه از شاعران پیشکسوت در راستای ارج نهادن به زحمات چندین ساله ی این شعر در عرصه ی فرهنگی تجلیل شد.

تهیه مدل فرهنگی بر مبنای نیازهای فرهنگ بومی ضروری است

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری پس از طرح مدل شش ضلعی فرهنگی در ذیل اجرای برنامه های سالانه، اظهار داشت: تغییرات و دگرگونی هادر دنیای امروز،تهیه مدل فرهنگی بر مبنای نیازهای فرهنگ بومی ضروری است. بهمن اکبریان اظهار داشت: در راستای اهداف متعالی فرهنگی و حرکت از وضع موجود به سمت اهداف غایی و مأموریت ها برای یافتن برنامه هایی شفاف مدل شش ضلعی فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تبین شد. وی بیان داشت: بر این اساس برای روشن نمودن چشم‌اندازها، رسالت ها، مأموریت‌ها، اهداف بلند مدت و میان مدت کنترل برنامه های فرهنگی به مثابه یک وسیله هشدار‌دهنده در جهت جلوگیری از خسارت‌ها و ضرر و زیان های مادی و معنوی و از بین رفتن حرمت و ارزش های انسانی اسلامی مدنظر قرار گرفت. اکبریان اظهار داشت: مجموعه‌ی داده‌ها و اطلاعات گسسته در مدل فرهنگی به یک همخوانی بین اجزاء دست یافته و برای افزایش اثر بخشی عملکرد مدیریت می شوند. تمدید ارسال آثار به جشنواره سراسری آب تا 20 اسفند ماه دبیر جشنواره تجسمی آب اظهار داشت:با توجه به استقبال هنرمندان در سطح کشورجشنواره سراسری آب در رشته ی تجسمی تا 20 اسفند ماه تمدید شد.

بهمن اکبریان اظهار داشت: نخستین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی آب در رشته های عکاسی ،گرافیک و خوشنویسی به صورت سراسری برگزار می گردد.

وی اظهار داشت: با موضوعات ارائه شده در بخش عکس ،خوشنویس و گرافیک ،هنرمندان آثاری را به دبیرخانه جشنواره ارائه کردند که آثار پذیرفته شده در بخش رقابتی در نگارخانه ی شهید شهرانی این شهر به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: اغلب موضوعات جشنواره ها به گونه ای مناسبتی مد نظر قرار می‌گیرد یا مراسم مختلفی که در طول سال برگزار می‌شود.

بزرگترین ارزش های زیبا شناسی در قرآن نهفته است

مشاور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: قرآن کریم بزرگ ترین ارزش های زیبایی شناسی را در خود دارد.

حجت الاسلام سید رضا عبدالله زاده اظهار داشت: شعاع نورانی قرآن کریم بر تاریخ ادبیات و هنر بعد از اسلام آن چنان پرتو افکن بوده است که تمامی مردمان پس از خود را مقهور ایجاز ،تعادل ،وزن و ترکیب بندی نموده است.

وی افزود: گرچه در قرآن مطلبی که مستقیما به هنر اشاره ای داشته باشد نیست ولی با توجه به سوره ها و آیه های آن، قرآن سراسر هنر است.

حجت الاسلام عبدالله زده گفت: قرآن کریم در بردارنده عصاره و رموز آفرینش است و از سویی دیگر ،هنر نیز در ماهیت خود جز آفرینش و تجلی بخشیدن به رموز هستی نیست.