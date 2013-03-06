ضرورت تهیه سالن برای اسکان اضطراری مسافران نوروزی در رامیان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت شاکری ظهر چهارشنبه در شورای اداری رامیان گفت: در برخی شهرهای استان این سالن مهیا شد و تربیت بدنی شهرستان باید سالنی را برای اسکان اضطراری در اختیار قرار دهد.

وی همچنن از مسئولان شهری خواست تا نظارت جدی تر در زمینه پارکها بویژه پارک شیرآباد صورت گیرد.

شاکری با بیان اینکه برخی دهیاران برای معرفی روستای خود و صنایع دستی در سالهای گذشته اقدام به برپایی چادر در ورودی روستا می کردند، گفت: امسال برای ساماندهی این وضعیت مکانی در پارک دلند در نظر گرفته شده که دهیاران می توانند در این مکان اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس اداره میراث فرهنگی گنبدکاووس و رامیان بیان داشت: یکی از مشکلات، ساماندهی و نظارت بر سرویس های بهداشتی و نمازخانه های پمپ بنزین هاست که از مسئولان شرکت نفت تقاضا داریم نظارت جدی در این زمینه صورت گیرد.

وی بیان داشت: از طریق اسکان در شهرهای ورودی استان 10 میلیون تومان و سایر شهرها 5 میلیون تومان برای اجرای طرح نوروزی اعتبار تخصیص داده می شود.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.