نخستین گلدان هوشمند ایرانی در جنوب تهران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن اسدی شهردار منطقه 16 در حاشیه رونمایی از نخستین گلدان هوشمند ایرانی که در بوستان بازیافت برگزار شد، افزود: این گلدان بوسیله یک گروه از دانش آموزان دبیرستان حلی منطقه که در حوزه فن آوری نانو نیز اقدامات شایسته ای داشته اند و با همکاری کارشناسان فضای سبز شهرداری منطقه طراحی شده است.

وی با اشاره به ویژگی این نوع از گلدانها گفت: گلدان هوشمند وسیله الکترونیکی با کاربری بسیار آسان است که نیاز به آبیاری و مراقبت مداوم از گیاه را برطرف می‌کند.

اسدی، ویژگیهای دیگر گلدانهای هوشمند را کنترل تمام امور اجرایی و نگهداری آن از راه دور، آبرسانی هوشمند بدون دخالت انسان، هوشمند سازی نورپردازی و اطلاع رسانی و درج هرگونه مطلب توسط سیستم مونیتورینگ نصب شده در آن و زیبایی منحصر به فرد آن برای استفاده در فضاهای درونی و بیرونی ساختمان عنوان کرد.

شهردار منطقه 16 درباره سرانه فضای سبز این منطقه اظهار کرد: منطقه 16 از جمله مناطق قدیمی، پرجمعیت و با تراکم مسکونی بالاست و در چند سال اخیر با اقدامات انجام شده سرانه فضای سبز این منطقه از 9 مترمربع به 12 مترمربع افزایش یافته است.

وی همچنین از بوستان بعثت به عنوان یکی از بزرگترین بوستانهای جنوب تهران نام برد و گفت: این بوستان 55 هکتاری بعنوان یکی از مهمترین ریه های تنفسی شهر تهران محسوب می شود و در نگهداشت آن اقدامات مناسبی در حال انجام است.

اسدی در ادامه از پیاده سازی استاندارد ایزو 14001 در محله هزار دستگاه نازی آباد خبر داد و افزود: این برای اولین بار است که در منطقه 16 اقدام به بومی سازی ایزو 14001می شود که در جهت آن پیمان نامه ای به امضای اهالی محله هزار دستگاه رسیده است که متعهد به اجرای مقرراتی در زمینه حفظ محیط زیست می شوند.

شهردار منطقه 16 اظهار کرد: ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 16 موفق به اخذ شناسنامه فنی انرژی از مرجع اروپایی شد که شهرداری منطقه 16 در درجه B قرار گرفت.