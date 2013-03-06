بهره برداری سه طرح حوزه شهری در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اميرسليماني گفت: تقاطع و پل روگذر جانبازان که به نام پروژه عظيم پل مرحوم سيد محمود كاظمي دينان نماینده سابق مردم آمل درمجلس شورای اسلامی ( تقاطع خيابان جانبازان و طالب آملي ) شده از مهمترین این طرح ها است که در27 اسفندماه بهره برداری خواهد شد.



وی افزود: پل روگذر تقاطع بلوار جانبازان و طالب آملي که از مسیرهای پر تردد شهری بوده، با 480 متر طول در دو خط عبور رفت و دو خط عبور برگشت است وشهرداری آمل برای اجرای آن 55میلیارد ریال هزینه کرده است.



شهردار آمل با بیان اینکه همزمان، اجرای خیابان اتصالي بلوار امام خميني (ره) به بلوار آيت الله طالقاني به طول 600 متر آغاز خواهد شد، افزود: اجرای این طرح هم در کاهش بار ترافیکی این دور خیابان پرتردد در مسیر مرکز شهر آمل در ساعت پرترافیک تاثیر زیادی به همراه خواهد شد.



سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید بر تربیت قرآنی دارد



مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل گفت: رویکرد اصلی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش تاکید برآموزش تعالیم قرآنی واسلامی و امورتربیتی است.



اکبر لطفی در جمع مربیان و معاونان پرورشی مدارس شهرستان آمل افزود: سند تحول بنیادین بانگاه بر تعالیم قرآنی واسلامی و امورتربیتی به افراد از پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه دراندیشه تعلیم درس عشق به خداوند، اسلام وولایت وهدایت به سوی حیات طیبه است.



وی با بیان اینکه حضور امور تربیتی در مدرسه ها از ضروریات است، اضافه کرد: در آموزش و پرورش اخلاق، تربیت و حکمت و تاکید آن بر خلوص در عمل است، چرا که هرچه خلوص در کار بیشتر باشد

موفقیت و ماندگاری آن بیشتر است.



افتتاح نمایشگاه بهاره در نوشهر

نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا با حضور فرماندار، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس و جمعی از مسئولان شهرستان نوشهر در سالن شهید بهشتی این شهرستان افتتاح شد.

نمایشگاه‌های بهاره نوشهر در راستای عرضه مستقیم کالاهای اساسی نظیر مرغ، گوشت، پوشاک ، آجیل، خشکبار و دیگر کالای اساسی جهت رفاه مردم افتتاح شد.

فرماندار نوشهر با اشاره به تدابیر انجام شده برای روزهای پایانی سال گفت: با عرضه مستقیم و ارزان میوه و مرکبات و کالاهای اساسی در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا تلاش شده تا زمینه قدرت خرید بیشتر مردم فراهم شود.

تشکیل ستاد نوروزی در اداره کل بیمه سلامت مازندران



در راستای ارائه خدمت به هموطنان و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در ایام تعطیلات سال نو ، ستاد تسهیلات نوروزی در این اداره کل تشکیل و آغاز به کار کرد.

یحیی صالح طبریافزود: با عنایت به مهمان پذیر بودن استان در این ایام همچنین اجرای طرح ملی پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع ، تمهیدات لازم در راستای ارائه خدمات مطلوب به هموطنان پیش بینی و تصمیمات لازم جهت برقراری کشیک نوروزی اتخاذ شد.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه تمام تلاش این اداره کل بر این امر معطوف شده است که مردم هیچگونه دغدغه ای از بابت مسئله درمان نداشته باشند ، اعلام کرد : این اداره کل و کلیه ادارات و نمایندگی های تابعه سراسر استان همچنین مراکز درمانی طرف قرارداد آماده ارائه خدمت به کلیه هموطنان و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت است.

معرفی مقالات برتر همايش منطقه اي رياضي



همایش منطقه ای ریاضی از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و با همكاري گروه رياضي اين واحد دانشگاهي در دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي ساري برگزار شد.



در اين همايش هفت مقاله در قالب سخنراني در محورهاي ساختارها و ابر ساختارهای جبری، آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، تحقیق در عملیات و آنالیز عددی و علوم آماری و کاربردهای توسط صاحبان مقاله ارائه شد و ۵۳ پوستر نيز در معرض ديد اساتيد و دانشجويان قرار گرفت.

بر اساس اعلام داوران از مجموع 105 مقاله ارسال شده به دبيرخانه اين همايش علمي مقاله روش پتزوف گالركين با متد B براي حل معادله موج طويل منظم شده اثر دكتر خالد مفاخري از دانشگاه محقق اردبيلي، مقاله مجموع دو عملگرا يكنواي ماكسيمال از نوع FPV اثر دكتر وحيد داداشي از دانشگاه آزاد اسلامي ساري، مقاله مجموعه هاي همسايگي در نظريه گراف اثر دكتر سيروس قبادي از دانشگاه آزاد اسلامي قائمشهر، مقاله خواص لي جبرهاي پوچ توان اثر دكتر مصطفي طاهري از دانشگاه گرگان، مقاله انتگرال تصادفي ايتو از دكتر رمضان رضائيان از دانشگاه آزاد اسلامي نور، مقاله پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از روش تحليلي مجموعه مقادير ويژه اثر عباس نظام تبار از دانشگاه علوم پزشكي مازندران و مقاله وجود جواب مثبت براي دستگاه لاپلاسين اثر دكتر سميرا اعلا از دانشگاه آزاد اسلامي نور به عنوان مقالات برتر معرفي و به صاحبان آنان لوح تقدير اهدا شد.

در برگزاري اين همايش علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي واحد لاهیجان، نور و قائم شهر نيز همكاري داشتند.

تصويب بخشي از بندهاي قانون حمايت از توليد ملي در كميسيون صنايع و معادن مجلس

هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قابليتهاي استان بالاست و استان ثروتمندي بشمار ميآيد و چيزي از استانهاي ديگر كم ندارد اما متاسفانه سهم استان مازندران از اعتبارات عمراني 3.7 درصد از كل اعتبارات عمراني كشور است.

نماينده مردم سوادکو، جویبار و قائم شهر در مجلس شوراي اسلامي اعلام داشت: در مجمع نمايندگان استان بابت بيان نيازها و مطالبات استان مجلس توافقات خوبي حاصل شده است.

وي با بيان اينكه توليدكنندگان به دليل شرايط بد اقتصادي نبايد نا اميد باشند از آنان خواست با سماجت خواسته ها و حقوق خود را مطرح كنند تا مسئولان و مديران به پيگيري پيشنهادات و خواسته های خود اقدام کنند.