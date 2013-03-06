طرح نظارتی ویژه نوروز در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر محمد رفیع سلطانزاده در این رابطه گفت: طرح تنظیم بازار به منظور حمایت از مصرف کنندگان و کنترل نرخ کالاهای عرضه شده در بازار از صبح امروز در سراسر استان آغاز شده است.

وی افزود:نظارت ویژه بر عرضه کالاهایی از جمله مواد غذایی، پروتئینی،شیرینی ، آجیل،خشکبار،کیف ، کفش و پوشاک و همچنین نظارت بر نرخ حمل و نقل ناوگان درون و برون شهری ، پایانه های مسافربری و دفاتر خدمات هوایی ، رستوران ها و هتل ها از جمله موارد مورد بازرسی و نظارت در این طرح است.

وی ادامه داد: تعداد 140 نفر بازرس در قالب 70 تیم بازرسی در طرح تنظیم و نظارت نوروزی شرکت دارند.

وی گفت: این طرح از امروز به مدت 40 روز همزمان با سراسر کشور و تا پایان 25 فروردین ماه سال اینده ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در این طرح که با همکاری تعزیرات حکومتی به مرحله اجرا در خواهد آمد در صورت احراز تخلف در همان مکان به تخلف احتمالی رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: بازرسی و نظارت بر نحوه ی عرضه کالا و ارائه خدمات یکی از وظایف این سازمان است که در ایام خاص از جمله ماه مبارک رمضان ، بازگشایی مدارس و عید نوروز با توجه به تقاضا در میان مردم تشدید می شود.