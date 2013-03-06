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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

با حضور وزیر ورزش؛

سمپوزیوم بین المللی مبارزه با دوپینگ در کیش برگزار شد

سمپوزیوم بین المللی مبارزه با دوپینگ در کیش برگزار شد

اولین سمپوزیوم بین المللی مبارزه با دوپینگ روز چهارشنبه در جزیره کیش گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این سمپوزیوم دو روزه در خصوص آثار مخرب مواد نیروزا بحث و تبادل نظر می شود. محمد عباسی، وزیر ورزش ایران، امروز در این سمپوزیوم شرکت و از برگزارکنندگان تقدیر کرد.  کنفدراسیون وزنه برداری آسیا با دبیرکلی علی مرادی این همایش دو روزه را با همکاری فدراسیون پزشکی- ورزشی، وزارت ورزش و جوانان، ایران نادو ، کمیته ملی المپیک و فدراسیون جهانی وزنه برداری برگزار می کند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری اروپا، "آنتونیو اورسو" و دبیرکل این فدراسیون"حسن آکوش" به همراه رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورهای عربی از جمله حاضران در این همایش هستند. "لطفعلی پورکاظمی"، رئیس فدراسیون پزشکی- ورزشی، امروز با حضور در این همایش به معرفی داروهای ممنوعه و آثار زیانبار آن در ورزش پرداخت.

کد مطلب 2013216

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