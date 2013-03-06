سمپوزیوم بین المللی مبارزه با دوپینگ در کیش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این سمپوزیوم دو روزه در خصوص آثار مخرب مواد نیروزا بحث و تبادل نظر می شود. محمد عباسی، وزیر ورزش ایران، امروز در این سمپوزیوم شرکت و از برگزارکنندگان تقدیر کرد. کنفدراسیون وزنه برداری آسیا با دبیرکلی علی مرادی این همایش دو روزه را با همکاری فدراسیون پزشکی- ورزشی، وزارت ورزش و جوانان، ایران نادو ، کمیته ملی المپیک و فدراسیون جهانی وزنه برداری برگزار می کند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری اروپا، "آنتونیو اورسو" و دبیرکل این فدراسیون"حسن آکوش" به همراه رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورهای عربی از جمله حاضران در این همایش هستند. "لطفعلی پورکاظمی"، رئیس فدراسیون پزشکی- ورزشی، امروز با حضور در این همایش به معرفی داروهای ممنوعه و آثار زیانبار آن در ورزش پرداخت.