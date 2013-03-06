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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

امروز:

اعضای ستاد تنظیم بازار آستانه اشرفیه از بازار این شهرستان بازدید کردند

اعضای ستاد تنظیم بازار آستانه اشرفیه از بازار این شهرستان بازدید کردند

آستانه اشرفیه – خبرگزاری مهر: اعضای ستاد تنظیم بازار آستانه اشرفیه با هدف نظارت بیشتر بر فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه واحدهای عرضه کننده کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در روز های پایانی سال از بازار این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه اشرفیه ظهر امروز گفت: در راستای این بازدید که با حضور فرماندار و سایر اعضای ستاد تنظیم بازار انجام شد، روند توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان در این ایام مورد بازدید قرار گرفت.

اسماعیل قاسمی افزود: در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار این شهرستان مقرر شد کمبودهای احتمالی کالایی در این ایام مورد بررسی قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شود مایحتاج عمومی مورد نیاز مردم با روش های مناسب تامین و توزیع شود.

وی تصریح کرد: در این زمینه کنترل و نظارت بر بازار نیز در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز با جدیت و شدت بیشتری در حال انجام بوده و بازرسان این اداره به همراه بازرسان مجمع امور صنفی و نیز ناظران افتخاری در سطح بازار حضور بیشتری خواهند داشت.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه اشرفیه یادآورشد: به همین منظور نظارت بر توزیع مرغ گرم و منجمد و برخورد با اخلالگران این عرصه تداوم یافته و براساس پیگیری های انجام گرفته مقرر شده میزان بیشتری مرغ منجمد در این شهرستان طی روزهای آینده در صورت نیاز عرضه شود.

کد مطلب 2013222

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