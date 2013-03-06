۴۰ پایگاه هدایای مردمی را در چناران جمع آوری می کنند

محمد علی کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: علاوه بر این تعداد پایگاه ثابت همه پایگاههای بسیج و مدارس نیز به نوعی پایگاه جمع آوری هدایا هستند.

وی افزود: هدایای جمع آوری شده تا پایان سال جاری بین دانش آموزان مستمند و تحت پوشش توزیع خواهد شد و چناران در یک سال گذشته ۲ هزار دانش آموز محروم را به صورت موردی کمک کرده است.

وی ادامه داد: چناران در سال گذشته در جشن نیکو کاری بیش از ۴۳ میلیون تومان جمع آوری کرده و رتبه چهارم استان را داشته است که امسال نیز مردم مهربان چناران نسبت به سال گذشته با حضور در این پایگاهها کمک های خود را اهدا می کنند.

کوثری بیان داشت: کمیته امداد چناران ۷۰۰ دانش آموز و ۳۰۰ دانش آموز تحت پوشش دارد.

رئیس کمیته امداد چناران با اشاره به تاکید آموزه های دینی جهت کمک به همنوع، گفت: کمیته امداد به تنهایی قادر به برطرف کردن آلام نیازمندان نیست و به مشارکت مردم نیاز دارد وکمک کردن در فرهنگ مردم ما نهادینه شده است.

کوثری گفت: کمیته امداد اداره ای مردم نهاد برای ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی ایجاد شد تا افراد مستضعف از شرایط مطلوب در کشور بهره مند شوند.