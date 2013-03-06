به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر قالیباف در نشست سراسری اعضای ائتلاف سه گانه که امروز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به دوران دفاع مقدس اظهار داشت: در جبهه رزمندگان اعتقاد داشتند اگر شکر همه نعمت های خداوند را به جا بیاوریم شکر یک نعمت را که آن زندگی در نظام جمهوری اسلامی و زیر سایه ولی فقیه است را نمی توانیم به جا بیاوریم.

وی افزود: قبل از انقلاب اسلامی مسلمین با عزت نبودند و به برکت امام و شهدا ، خداوند این نعمت را به ما داده است لذا باید این نعمت را قدر بدانیم و حفظ کنیم.

شهردار تهران تاکید کرد: وظیفه مسئولین است که اهداف و آرمانهایی که امام و شهدا برای ما ترسیم کرده اند را بشناشند و این راه را به درستی ادامه دهند.

وی با بیان اینکه امروز باید بدانیم که چه رسالتی داریم و چگونه باید از انقلاب دفاع کنیم گفت: در دوران دفاع مقدس دفاع کردن از انقلاب به یک شکل بود و امروز نیز به گونه ای دیگر.

عضو ائتلاف سه‌گانه با اشاره به شعار ائتلاف گفت: بدون شک ائتلاف ما برای پیشرفت است و این پیشرفت نیز بر اساس اهداف انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه موفقیت یک مسئول را نباید در شاخص های اقتصادی بسنجیم، گفت: پیشرفت این نیست که راه ، جاده و پل بسازیم و اقتصاد را پیش ببریم که البته همینها هم امروز چالش بزرگ کشور ماست. باید باورمان این باشد که این شاخص ها وسیله است نه هدف، هدف رشد و تعالی است .

وی تصریح کرد: یعنی انسانهایی که در سایه نظام الهی زندگی می کنند باید متعالی شوند و عبادت خدا را بکنند و باید یک مسئول در این زمینه قدم بردارد و ببیند در مدت خدمتش چقدر توانسته در جهت رشد و تعالی جامعه قدم بردارد.

قالیباف با بیان اینکه این ائتلاف یک ائتلاف سیاسی نیست؛ بلکه یک ائتلاف مکتبی و اعتقادی است، خاطرنشان کرد: اینکه این ائتلاف سیاسی نیست به این معنا نیست که ما سیاسی نیستیم. این بدین معناست که نمی خواهیم مکر و حیله بکنیم و از جنس کاسه به دست بگیر و بده و بستان احزابی نیست.

وی تصریح کرد: سیاست ما عین دیانت ماست که ریشه آن در مجاهدت، محبت و گذشت است.

قالیباف با تاکید بر اینکه اگر پایان این ائتلاف منجر به اختلاف شود باید در دینداری ما شک کنید، گفت: ما مدیون همرزمان و خون هزاران شهید هستیم و به خاطر همان ارزشها دور هم جمع شده ایم که آن ارزشها را احیا کنیم ، اگر راهی غیر از این رفتیم ریاکار هستیم.

عضو ائتلاف سه‌گانه با بیان اینکه برای پیشرفت نیازمند حوزه فکر و نظریه پردازی هستیم، گفت: مدیریت در کشور باید اسلامی و جهادی باشد. من نمی خواهم از نارسایی ها بگویم ولی به عنوان یک خدمتگزار که 34 سال است که توفیق خدمت دارم و به عنوان کسی که استخوانم در حوزه کار از اول انقلاب تا به امروز خرد شده می گویم کشور به سرعت می تواند چالش های خود را حل و فصل کند و فرصت بسیار خوبی وجود دارد به شرط آنکه از دروغ پردازی و ریا دوری کنیم.

وی افزود: امروز منکر در جامعه، ارزش و ارزش تبدیل به منکر شده است.

قالیباف ضمن انتقاد از برخی شائبه ها در مورد کاندیداتوری اش گفت: برخی ها می گویند قالیباف فقط بدنبال ریاست جمهوری است، من انقلاب را طعمه نمی دانم چرا که این کار تهدید فرهنگ امام و تهدید انقلاب است.

وی با بیان اینکه اگر مردم ما دچار مشکل اقتصادی باشند مقاومت آنها دچار خدشه می شود، گفت: در جامعه ای که نیاز مادی داشته باشد و معیشت آن حل نشود فساد می آید، تبعیض می آید، چاپلوس می آید و چنین مردمی در برابر هر قدرتی سر تسلیم فرود می آورند، بنابراین باید در برابر این مشکلات تصمیم الهی و عقلانی بگیریم.

وی با بیان اینکه انتخابات سال 92 تنها انتخاب رئیس قوه مجریه نیست، افزود: ما تنها در انتخابات مدیر اجرایی کشور را انتخاب نمی کنیم.

قالیباف با بیان اینکه دشمنان برای انتخابات سال آینده دندان تیز کرده اند، تصریح کرد: جریان های مختلفی در کمین این انتخابات هستند که از جمله آنها جریانی است که می خواهد فرهنگ سکولار را حاکم کند که امام همیشه دلش از این جریان خون بود و ما باید دقت کنیم و اینجاست که دلسوزان باید در خیمه ولایت جمع شده و با وحدت پیش روند لذا در این حوزه نیازمند یک برنامه و تیم قوی هستیم.

وی اذعان داشت: احساس ما این است که اگر دوستداران انقلاب و عزیزانی که دل در گرو رهبری دارند دست به دست بدهند یک انتخاب شایسته و کارآمد انجام می شود.

شهردار تهران با بیان اینکه در این رقابت پایمان را از دایره اخلاق بیرون نمی گذاریم گفت: نردبان تضعیف، تخریب ، دروغ، تهدید و ریا هرگز به بام سعادت نمی رسد و اگر هم از این راه به پیروزی برسیم این پیروزی باطل است و سقوط پایان آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف این ائتلاف آن است که یک هم افزایی در جامعه ایجاد کند، گفت: شاید من با آقایان حداد ، ولایتی در موضوعات کاری و اجرایی سلایق متفاوت داشته باشیم اما کسانی که قرار است در یک دولت و در یک سازمان با هم کار کنند مهم این است که مبانی ، رویکرد و جهتشان درست باشد.

عضو ائتلاف سه گانه خاطرنشان کرد: همچنان که شاهد بودیم سعی شد مجلس پنجم و ششم از لحاظ گرایش سیاسی با دولت هماهنگ باشند اما تجربه نشان داد که این استراتژی جواب نمی دهد بلکه باید رویکردها و جهت ها یکسان باشد.

وی با بیان اینکه اگر بر چالش ها و خطرات پیش رو اشراف داشته باشیم حتما به اتفاق نظر دست پیدا خواهیم کرد، گفت: اگر احساس کردیم نفس و خواسته خودمان را بر منافع جامعه ترجیح دادیم باید در دینداری ما شک کرد و تمام تلاش ما این است که در مکانیزمی با دیگر دوستان عمل کنیم.

قالیباف تصریح کرد: در جامعه تخریب به یک منکر بزرگ تبدیل شده و متاسفانه مسئولانی که خود باید در این زمینه الگو باشند و دیگران را به آرامش دعوت کنند بداخلاقی هایی از سوی آنان سر می زند، هر چند که اینها حاصل اشکالاتی است که کاشتیم و امروز باید درو کنیم.

وی با اشاره به خدماتش در شهرداری تهران گفت: من سعی کرده ام توازن در پیشرفت مادی و معنوی جامعه را به طور همزمان جلو ببرم.

وی افزود: از روزی که توفیق خدمت در شهرداری پیدا کردم برای فعالیت فرهنگی در شهرداری سعی کرده ام کارهای زیادی انجام دهم و از این رو یک شورای دینی در شهرداری تشکیل دادم که حدود 12 نفر از علما و صاحب نظران در این شورا هستند و تمام تصمیمات شهرداری قبل از اجرایی شدن در این شورا چکش کاری می شود ، ما هرگز برخلاف نظرهای این عالمان کاری را انجام نمی دهیم و تلاش کردیم که شهرداری را از سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی ارتقاء دهیم.