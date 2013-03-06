تنها 10 درصد معادن شن و ماسه مازندران استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاوری نژاد عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری افزود: از 85 معدن شن و ماسه استان تنها 10 معدن دارای نشان استاندارد بوده که مایه تاسف است.



وی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل غیراستاندارد بودن معادن شن و ماسه استان، مصالح ساختمانی این واحدها غیراستاندارد است.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اینکه این سازمان رتبه ششم سازمانهای نظام مهندسی کشور از حیث کمیت را دارد، تصریح کرد: این سازمان در سال گذشته رتبه برتر مقررات ملی ساختمان را در کشور کسب کرد.



خاوری نژاد با بیان اینکه سال 85 تعداد پنج هزار و 400 مهندس استان عضو این سازمان بودند، یادآور شد: در سه سال اخیر با افزایش چندین برابر، هم اکنون 18 هزار و 800 مهندس استان در رسته های مختلف عضو سازمان نظام مهندسی مازندران هستند.



وی با اعلام اینکه مهندسان استان در حوزه طراحی، اجرا و نظارت فعالیت جدی دارند، افزود: در حوزه محاسبه نیز طراحان و مهندسان با تجربه ای در پروژه ها فعالیت دارند.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه 970 دفتر طراحی و 90 شرکت نقشه برداری در مازندران فعال است، اظهار داشت: مهندسان استان با طراحی هفت هزار و 760 نقشه ساختمانی، زمینه اجرایی چهار میلیون و 900 هزار متر مربع بنای ساختمانی را در سال 91 در مازندران صورت دادند.



وی با بیان اینکه هم اکنون 20 درصد پروژه های استان توسط مهندسان ذیصلاح اجرایی می شود، افزود: 12 هزار مهندس و دو هزار و 500 پیمانکار استان به نوعی هیچ فعالیتی در مازندران ندارد و صرفا عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند.



خاوری نژاد گفت: باید همه فعالیت های عمرانی استان توسط پیمانکاران و مهندسان بومی استان اجرایی شود که متاسفانه چنین نیست.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.