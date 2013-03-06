مردم با حضور پرشور در انتخابات مشت محکمی بر دهان استکبار می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع فرهنگیان با اشاره به اینکه یکی از قطب های قدرتمند در انقلاب اسلامی قطب فرهنگی است، اظهارداشت: تلاش فرهنگیان در 34 سال پس از انقلاب اسلامی موجب شد که جمهوری اسلامی به موفقیت های بزرگی در دنیا دست یابد.

وی تصریح کرد:همت‌ فرهنگیان موجب شده طی 30 سال به توفیقات علمی، پژوهشی، فناوری و تکنولوژی دنیا برسیم.

کمالی با اشاره به افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران در 34 سال گذشته بیان داشت: رتبه هشتم فضایی، قدرت هشتم هسته ای دنیا، چاپ 35 هزار مقاله در سطح جهانی، 34 هزار اختراع که 27 هزار مورد از این اختراعات ثبت جهانی شده است از افتخارات نظام اسلامی در 34 سال گذشته است.

این مسئول در ادامه گفت: قرآن محوری یکی از کارهای خوبی است که در مدارس ایجاد شده و همه مسئولان و دستگاه های اجرایی و فرهنگیان باید همکاری کنند تا این طرح ها و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کشور اجرا شده و به هدف برسیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در خصوص انتخابات پیش رو افزود: روز 24 خرداد با حضور پرشکوه مردم در کنار صندوق های رای در برابر استکبار ایستاده و مشت محکمی بر دهان بدخواهان نظام می زنیم.