  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

آثار عکاسان جوان در سیستان و بلوچستان به نمایش درآمد

آثار عکاسان جوان در سیستان و بلوچستان به نمایش درآمد

زاهدان- خبرگزاری مهر: مسئول انجمن سینمای جوانان دفتر زاهدان گفت:آثار عکاسان جوان در سیستان و بلوچستان به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر:پروانه افشاری پور در حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت:تعداد 25 عکاس جوان از سراسر استان آثر خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده اند.

وی افزود: در این نمایشگاه که از صبح امروز در محل نگارخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک زاهدان بر پا شده است آثار هنرجویان دوره یک ساله فیلم برداری و عکاسی این انجمن به نمایش گذاشته شده است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارزیابی و ایجاد رقابت در بین هنرجویان در این بخش عنوان کرد و افزود: در این نمایشگاه تعداد 34 قطعه عکس انتخابی در دو محور آزاد و طبیعت به نمایش در امده است.

وی تصاویر ارائه شده در این نمایشگاه را در در قالب های «پاناروما» و «اچ- دی- آر» عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر این نمایشگاه از امروز صبح به مدت یک هفته و در دو شیفت برای بازدید عموم هنردوستان دایر است.

 

کد مطلب 2013239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها