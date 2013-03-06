آثار عکاسان جوان در سیستان و بلوچستان به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر:پروانه افشاری پور در حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت:تعداد 25 عکاس جوان از سراسر استان آثر خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده اند.

وی افزود: در این نمایشگاه که از صبح امروز در محل نگارخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک زاهدان بر پا شده است آثار هنرجویان دوره یک ساله فیلم برداری و عکاسی این انجمن به نمایش گذاشته شده است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارزیابی و ایجاد رقابت در بین هنرجویان در این بخش عنوان کرد و افزود: در این نمایشگاه تعداد 34 قطعه عکس انتخابی در دو محور آزاد و طبیعت به نمایش در امده است.

وی تصاویر ارائه شده در این نمایشگاه را در در قالب های «پاناروما» و «اچ- دی- آر» عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر این نمایشگاه از امروز صبح به مدت یک هفته و در دو شیفت برای بازدید عموم هنردوستان دایر است.