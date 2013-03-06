طرح آماده باش نوروزی واحدهای درمانی تأمین اجتماعی در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی افزود: با اجرای این طرح، ستاد نوروزی در ایام تعطیلات سال نو تشکیل و به ارائه خدمت می پردازند.



وی یادآورشد: طبق هماهنگی انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی، اقدامات موردنیاز برای رفاه حال بیمه شدگان و بیماران به عمل خواهد آمد.



محمدی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز بیمارستان های امام حسین(ع) و امید ابهر بطور شبانه روزی به ارائه خدمت خواهند پرداخت و متناسب با تعداد مسافران نوروزی ساز و کارهای خدمت به مسافران نوروزی و بیمه شدگان تامین اجتماعی همزمان با سراسر کشور ارائه خواهد شد.



مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت: طرح آماده باش نوروزی مراکز درمانی استان با نصب پلاکاردهای مخصوص و در مبادی ورودی شهر، به مردم و مسافران درخصوص ارائه خدمات درمانی موردنظر با ذکر نشانی مراکز و خدمات قابل ارائه اطلاع رسانی خواهد شد.



وی تاکیدکرد: روسای بیمارستان ها در طول زمان اجرای طرح آماده باش نوروز به صورت مستمر نحوه ارائه خدمت به بیماران در واحدهای مشمول طرح را بررسی و درخصوص رفع مشکلات احتمالی در اسرع وقت اقدام خواهند کرد.



مدیر درمان تامین اجتماعی استان افزود: بیماران و بیمه شدگان می توانند هرگونه مسایل و مشکلات مراکز درمانی تامین اجتماعی استان را در طول تعطیلات نوروزی از طریق سامانه پیامک شماره 30002414221200 و یا شماره تلفن 4224713 مراتب را به کشیک و آنکال ستاد نوروزی مراکز درمانی اطلاع دهند.



معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري زنجان منصوب شد



طي حكمي از سوي حبيب يگانه ، شهردار زنجان ، ناصر سلطاني محمدي به عنوان معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري زنجان تعيين و منصوب شد.



در بخشي از اين حكم آمده است: اميد است با ياري خداوند متعال و با توجه به نياز و اهميت امر ايجاد تعميم فرهنگ شهر و شهروندي به لحاظ گسترش جغرافيايي و رشد روز افزون جمعيتي شهر زنجان و ضرورت مديريت و برنامه ريزي منسجم و يكپارچه در اين حوزه و بهره مندي از شاخصه هاي فرهنگ ملي و بومي و در راستاي تحقق اهداف و ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و با پيروي از سياست هاي كلي دولت عدالت محور و مهرورز و با بهره مندي از نيروهاي متعهد، خوش فكر و خلاق و با ارائه برنامه هاي علمي و خدمات فرهنگي به آحاد شهروندان فهيم اين خطه و جلب مشاركت همگاني و رضايتمندي اين عزيزان ، با تلاشي دلسوزانه در انجام اين مهم موفق و مؤيد باشيد. لازم به ذكر است سلطاني محمدي از دي ماه سالجاري به عنوان سرپرست اين معاونت ، مشغول به خدمت بود.



استفاده از مواد محترقه و منفجره، پیامدهای تلخ و ناگواری را در پی دارد



جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: استفاده از مواد محترقه و منفجره، پیامدهای تلخ و ناگواری را در پی دارد و این نیازمند توجه جدی خانواده ها و استفاده کنندگان از این مواد است.



سرهنگ مراد جعفری روزچهارشنبه بابیان این مطلب، افزود: تنها 250 گرم مواد محترقه می تواند علاوه برتخریب شدید یک ساختمان، منجر به شکسته شدن شیشه های منازل مجاور نیز بشود.



وی ادامه داد: متاسفانه چهارشنبه سوری با پیرایه های خرافی و تحریف شده دستخوش تغییر شده و به چهارشنبه سوزی تبدیل شده است.



جعفری افزود: همه ساله در روزهای پایانی سال، برخی افراد به بهانه برگزاری مراسم چهارشنبه سوری با استفاده از موادمحترقه و منفجره غیرمجاز و خطرآفرین موجب وقوع حوادث تلخ و ناگوار و ایجاد خسارات های مالی و جانی می شوند و این برای خانواده ها و شهروندان نگران کننده است.



وی یادآورشد: هرسال در چنین ایامی شاهد گزارشهای زیادی ازجمله نقص عضو، سوختگی، آسیب به چشم و نابینایی و حتی مرگ افراد براثر استفاده از مواد محترقه و منفجره هستیم که این اتفاق ها به خاطر یک لحظه غفلت رخ می دهد.



جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: پلیس با شادی شهروندان مخالف نیست و به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی و اتفاقات ناگوار انتظار دارد والدین و بزرگترها نظارت بیشتری بر فرزندان بکنند تا شادی ها به تلخی نگراید.



جعفری افزود: جلب اعتماد و مشارکت مردم در اجرای طرح ها، ممانعت خانواده ها در استفاده فرزندان از مواد محترقه و منفجره، هماهنگی و همکاری با سازمان ها در زمینه مهار و کنترل هرگونه ناامنی در استان زنجان را نمونه ای از اقدامات پلیس در جهت کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال عنوان کرد.