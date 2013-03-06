شش خانه داوطلب جمعیت هلال احمر در پیشوا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر چهارشنبه با حضور هادی تمهیدی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری پیشوا و علی جوادی معاونت امور داوطلبان هلال احمر استان تهران، احمد قمی بخشدار مرکزی پیشوا، حمید رضا تاجیک سرپرست جمعیت هلال احمر پیشوا شش خانه داوطلب در روستاهای سرگل، گلعباس، قلعه سین، قشلاق جلیل آباد، سعیدآباد و قلعه نو جامکاران افتتاح شد.

بخشدار مرکزی پیشوا در این مراسم گفت: تشکیل خانه داوطلب در این شهرستان گام مؤثری در افزایش عضویت افراد توانمند، خیر و خیرخواه برای کمک به نیازمندان در ابعاد مختلف و به خصوص پاسخ به نیازهای درمانی نیازمندان بوده است .

احمد قمی افزود: خانه داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان پیشوا به منظور تکمیل حلقه اتصال و ارتباط نیازمندان و توانمندان افتتاح می شود .

تمامی اقشار می توانند عضو داوطلب هلال احمر باشند

علی جوادی معاونت داوطلبان هلال احمر استان تهران نیز در این مراسم ضمن تشکر از پیگیری و ابراز علاقه اهالی محترم روستا عنوان داشت: طبق اساسنامه جمعیت هلال احمر همه مردم اعم از زن و مرد با هر گرایش سیاسی قومی و مذهبی می توانند عضو داوطلب هلال احمر باشند و اعضای داوطلب سرمایه های اصلی جمعیت هلال احمر هستند.

لازم به ذکر است، در این مراسم پنج هزار متر زمین توسط یکی از خیرین روستای سرگل به جمعیت هلال احمر شهرستان پیشوا برای فعالیتهای عام المنفعه و آموزشی هلال احمر اهدا شد.

مراسم مذکور به صورت متمرکز در روستای سرگل برگزار شد و اولین کلاس آموزش امداد و کمک های اولیه نیز در این روز آغاز به کار کرد.

گفتنی است، مسئول برگزاری این مراسم حجت الاسلام مردانی امام جماعت و مسئول خانه داوطلب روستایی سرگل بودند.