راه اندازی مرکز مشاوره ورزشی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تشکیل سازمان امور دانشجويان، دستورالعمل‌های اجرایی مرکز تندرستي نیز مورد بازنگری و تدوین مجدد قرار گرفت. در دستورالعمل‌ جدید ارزیابی وضعیت ساختاری– قامتی، ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیکی و ارزیابی آمادگی جسمانی مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

بر اساس این طرح در دانشگاه‌ها دانشجویان و کارکنان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و سپس با توجه به شرایط افراد توصیه‌های لازم جهت انجام فعالیت‌های بدنی مرتبط، به منظور اصلاح عادات حرکتی و رعایت رژیم غذایی خاص با تاکید بر تهیه پرونده تندرستی برای هر فرد ارائه ‌می شود.

مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی اداره کل تربیت‌بدنی مجهز به وسایلي از قبيل دستگاه اسپینال موس (SPINAL MOUSE)، جهت ارزیابی بخش‌های مختلف ستون فقرات ،دستگاه BODY COMPOSITION ANALYSER، جهت ارزیابی ترکیبات‌بدنی مثل میزان چربی، آب و پروتئین بدن ، دستگاه فشارسنج، جهت اندازه‌گیری میزان فشار خون بدن ، جعبه آینه (PODOSCOPE)، جهت ارزیابی وضعیت کف پای صاف وصفحه شطرنجی(POSTURE SCREEN)، جهت ارزیابی ساختاری اسکلتی – قامتی است.