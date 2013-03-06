بخش دياليز بيمارستان كاشمر با مشاركت خيرين توسعه مي يابد

محمد جواد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: چند سال است كه بخش دياليز كاشمر توسط خيرين راه اندازي شده است ولي به خاطر كمبود جا ديگر قادر به افزايش تخت دياليز نبود كه در جهت توسعه فضاي فيزيكي بخش دياليز كاشمر خیر نیکوکاري به نام حاج رضا کاویانی اين مشكل را برطرف كرد.

یزدانی ضمن قدردانی از مساعدت و خیر اندیشی این خیر نیکوکار کاشمری و طلب مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند متعال برای پدر مرحوم این خیر، افزود: این خیر نیکوکار در سومین روز درگذشت پدر بزرگوارش با حضور در شبکه بهداشت و درمان کاشمر، آمادگی خود را جهت کمک به حوزه سلامت شهرستان کاشمر اعلام كرد، و با توجه به اولویت کمبود فضای فیزیکی بخش دیالیز بیمارستان شهید مدرس (ره)، هزینه توسعه فضای فیزیکی این بخش را برای شادی روح پدر بزرگوارش متقبل شد.

یزدانی اظهار داشت:‌ با اجراي اين طرح 60 متر مریع به فضاي فيزيکي بخش دیالیز بیمارستان شهید مدرس(ره) افزوده مي شود و زمینه ارائه خدمات مناسب تر به 72 بیمار دیالیزی این شهرستان فراهم خواهد شد.

وي با بیان این مطلب که توسعه فضاي فيزيکي در مراکز درماني نقش موثري در ارتقاء خدمات به شهروندان و ارباب رجوع دارد اظهار اميدواري کرد:با اجراي اين طرح در آینده شاهد ارائه خدمات مطلوب بیمارستانی به بیماران دیالیزی شهرستان خواهیم بود.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر خاطر نشان کرد : امید است همگان بابهره گیری از تعالیم عالی و انسان دوستانه دین مبین اسلام ، کمک به همنوع را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و بدانند با مشارکت در حوزه سلامت، نقشی موثر در گسترش ارائه خدمات پزشکی درمانی به همنوعان خود دارند.