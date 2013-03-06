ارس یکی از گزینه های برون رفت کشور از فشارهای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر ، صادق نجفی پیش از ظهر چهارشنبه در دومین مجمع نمایندگان شمالغرب کشور که در محل مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: منطقه آزاد ارس قابلیت توسعه از ماکو تا آستارا را دارد و خوشبختانه تمام این حوزه در اختیار استان های شمالغرب کشور است که با مدیریت واحد می توانند از منافع اقتصادی و تجاری آن بهره مند شوند.

وی ابراز داشت: اگر امکان سرمایه گذاری پنج هزار میلیارد تومانی در منطقه شمالغرب کشور طی شش ماه فراهم شود تازه به میانگین کشوری می رسیم که عملا امکان ناپذیر است اما منطقه آزاد ارس با توجه به ظرفیت های خود توانسته از سال 90 تاکنون یک هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری جذب کرده است.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس تصریح کرد: این منطقه بهترین نقطه برای جذب گردشگر و ارائه خدمات است که می تواند برای 300 میلیون جمعیت کشورهای سی آی اس ارائه خدمت کند.

نجفی در خصوص فرصت های آموزشی موجود در این منطقه نیز گفت: هم اکنون هفت هزار دانشجو داخلی و خارجی در پردیس های این منطقه مشغول تحصیل هستند که این رقم می تواند به 17 هزار نفر نیز برسد.

وی در خصوص ایجاد منطقه مشترک تجاری با آذربایجان و ترکیه هم افزود: خوشختانه این امر مصوبه دولت است و اکنون آمادگی کامل برای اجرایی شدن را داریم.

نجفی با تاکید بر ظرفیت های ارس برای شمالغرب کشور ابراز داشت: منطقه تازه تاسیس ویژه اقتصادی زنجان می تواند به عنوان مکمل ارس در فعالیت های اقتصادی آن حضور داشته باشد.