328 هکتار از اراضی ملی خراسان جنوبی خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله شریفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تخريب و تصرف زمين هاي ملي استان در سطح وسيعي وجود ندارد، اظهارکرد: در زمینه تخریب و تصرف اراضی ملی از ابتدای امسال 311 پرونده با مساحت 436 هکتار تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه 202 پرونده رسیدگی شده است؛ بیان داشت: در این راستا 328 هکتار از اراضی ملی استان از متصرفان خلع ید شده است.

وی با بیان اینکه برخی افراد ناشی از عدم آگاهی در اراضی ملی تصرف داشته اند، گفت: در این زمینه نیز 895 فقره پرونده تشکیل شده که هزار و 561 هکتار رفع تصرف شده است.

وی عنوان کرد: بيشترين دخل و تصرف زمين هاي ملي در حومه بيرجند بوده است.

بیابان زایی در خراسان جنوبی رو به افزایش

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: با توجه به خشکسالي هاي پايدار، بادهاي 120 روزه سيستان، مقدار کم بارندگي ها و ... بيابان زايي در حال افزايش است.

وی بیان کرد: به دلیل خشکسالی ها و کمبود بارندگی و سرمازدگی در حال حاضر در پروژه آهنگران یک دانه کاج سبز باقی نمانده است.

شریفی بیان اینکه امسال بارندگی بسیار خوبی در استان داشتیم، یادآور شد: اگر این بارندگی در نوروز و بعد از آن ادامه داشته باشد؛ سال خوبی در پیش روی خواهیم داشت.

وی در خصوص اقدامات منابع طبیعی استان در راستای بیابان زدایی گفت: امسال 685 هکتار از بيابان هاي استان نهال کاري و 480 هکتار از روان آب هاي سطحي نيز مديريت شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل کمبود اعتبارات امسال، اقدام هاي انجام شده نسبت به سال هاي قبل کمتر بوده است، عنوان کرد: از سال 84 تا کنون در سطح 129 هزار هکتار از بیابان های استان نهال کاری انجام شده است.

شریفی اعتبارات امسال منابع طبيعي استان را 143 ميليارد و 800 ميليون ريال اعلام کرد و افزود: اين اعتبار از محل منابع استاني، ملي، ماده 12 و پروژه هاي بين المللي در حوزه منابع طبيعي مصوب شد.