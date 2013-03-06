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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

اولین نمایشگاه دست آوردهای هنرستانهای شهر سیریک برپا شد

اولین نمایشگاه دست آوردهای هنرستانهای شهر سیریک برپا شد

سیریک – خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیریک گفت: به مناسبت یک دهه فعالیت هنرستانها در سطح شهرستان سیریک برای اولین بار نمایشگاه دست آوردهای هنرستانها در سیریک بر پا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح گرجی پور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهارداشت: باید از ظرفیت بالای دانش آموزان در تولید علم استفاده کرد و در این خصوص باید زمینه هایی برای دجذب و عضو گیری دانش آموزان در انجمن های علمی را فراهم شود.

وی اضافه کرد:هفت هنرستان در این نمایشگاه که از رشته های کارودانش و فنی حرفه ای  شرکت کرده  و به مدت سه روز واقع در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع)  دایر شده است .

گرجی پور بیان کرد: این نمایشگاه بوسیله معاونت آموزش اداره آموزش و پرورش راه اندازی شده که بلیش از 150 اثر  در قالب 11 رشته بوده که 200 دانش آموز هنرستان شرکت داشته اند.

وی ادامه داد: مخاطبان این نمایشگاه دانش آموزان  پایه اول دبیرستان برای تایین رشته و هدایت تحصیلی و همچنین مسولان شهرستان و دانش آموزان پایه دوم و سوم هنرستان بوده اند.

وی با بیان اهداف این نمایشگاه افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه کشف استعدادهای نهفته و شناسایی دانش آموزان ممتاز ،تشویق روحیه ابتکار و خلاقیت ،ایجاد رقابت بین هنرستانها برای بالا بردن کیفیت تحصیلی ،جذب دانش آموزان مستعد و اعلاقه مند به هنرستانها بوده است.

 

 

کد مطلب 2013252

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