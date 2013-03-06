اولین نمایشگاه دست آوردهای هنرستانهای شهر سیریک برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح گرجی پور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهارداشت: باید از ظرفیت بالای دانش آموزان در تولید علم استفاده کرد و در این خصوص باید زمینه هایی برای دجذب و عضو گیری دانش آموزان در انجمن های علمی را فراهم شود.

وی اضافه کرد:هفت هنرستان در این نمایشگاه که از رشته های کارودانش و فنی حرفه ای شرکت کرده و به مدت سه روز واقع در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع) دایر شده است .

گرجی پور بیان کرد: این نمایشگاه بوسیله معاونت آموزش اداره آموزش و پرورش راه اندازی شده که بلیش از 150 اثر در قالب 11 رشته بوده که 200 دانش آموز هنرستان شرکت داشته اند.

وی ادامه داد: مخاطبان این نمایشگاه دانش آموزان پایه اول دبیرستان برای تایین رشته و هدایت تحصیلی و همچنین مسولان شهرستان و دانش آموزان پایه دوم و سوم هنرستان بوده اند.

وی با بیان اهداف این نمایشگاه افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه کشف استعدادهای نهفته و شناسایی دانش آموزان ممتاز ،تشویق روحیه ابتکار و خلاقیت ،ایجاد رقابت بین هنرستانها برای بالا بردن کیفیت تحصیلی ،جذب دانش آموزان مستعد و اعلاقه مند به هنرستانها بوده است.