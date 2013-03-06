فعالیت 80 کانون فرهنگی هنری در ریگان/توزیع 5000 جلد قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور نعمتی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان ریگان گفت: تا قبل از راه اندازی اداره ارشاد در این شهرستان فقط دو کانون فرهنگی هنری وجود داشت اما اکنون 80 کانون فرهنگی هنری در ریگان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ریگان رتبه اول کانونهای مساجد را در استان دارد، افزود: از این تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد 35 کانون مجهز به رایانه، میز، صندلی و سایر امکانات شده اند و مابقی نیز در دستور کار هستند.

این مسئول افزود: این کانونهای فرهنگی تا کنون بیش از هزار نفر از جوانان را جذب فعالیتهای فرهنگی هنری کرده و توانسته اند بهترین فعالیتها را در مناسبتهای مختلف در سطح شهرستان انجام دهند.

رئیس فرهنگ وارشاد اسلامی ریگان از بیمه شدن 30 مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری مساجد در این شهرستان خبر داد و افزود: 15 نفر از این مدیر مسئولان برای دوره های آموزشی مجری گری به تهران اعزام شده اند.

حجت الاسلام نعمتی افزود: بیش از سه هزار جلد کتاب و قرآن در بین کانونهای فرهنگی هنری مساجد توزیع و به زودی پنج هزار جلد قرآن نیز در بین کانونهای مساجد توزیع می شود.

وی با اشاره به تقدیر از هشت کانون برتر شهرستان ریگان، گفت: 15 کانون در مشهد مقدس آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف فرهنگی فرا گرفتند.

در پایان این مراسم از مدیر مسئولان تعدادی از کانونهای فرهنگی هنری مساجد ریگان تجلیل شد.

