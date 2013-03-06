شهدا الگوی تمام عیار ایثار در جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده های شهدای چوار اظهار داشت: شهدا الگوی تمام عیار ایثار، پایمردی واخلاص درجامعه اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه شهدا برای پاسداری از میهن و ارزش های انقلاب اسلامی ازجان عزیز خود گذشتند، افزود :امروز عزت، اقتدار وسربلندی جمهوری اسلامی مرهون خون پاک شهداست.

وی ادامه داد: شهید سیدرضا ملک پوربه همراه همسر و8 فرزند خود در سال 63 د اثر بمباران هوایی رژیم عراق درمنطقه صالح آباد به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام لطفی افزود: شهید کاظم محمد زاده در سال 70 در منطقه مهران در اثر برخورد بامین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.