سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری در ایلام اعمال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشیکینی ظهر چهارشنبه در جلسه سرمایه گذاری استان ایلام اظهار داشت: منطق و شیوه برخورد با سرمایه گذاران باید اصلاح شود تا سرمایه بیشتری به استان سرازیر شود.

استاندار ایلام برضرورت اعمال سیاست های تشویقی که بهترین شیوه برای جذب سرمایه گذاری دراستان است تاکید کرد.

محمود عباس زاده مشکینی افزود: مجموعه مدیریتی استان عزم خود را برای توسعه سرمایه گذاری درایلام جذب کرده تا این استان رابه کارگاه سرمایه گذاری وسازندگی تبدیل کند.

وی ادامه داد: منطق و شیوه برخورد با سرمایه گذاران باید اصلاح شود تا سرمایه بیشتری به استان سرازیر شود.

استاندار ایلام اظهار داشت: جذب سرمایه گذاران در استان علاوه بر افزایش ظرفیت کارشناسی دستگاه اجرایی نیازمند جمع آوری آمار واطلاعات دقیق درحوزه های مختلف مدیریتی است.