تهران قهرمان مسابقات واترپلو زیر 14 سال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، در چهارمین و آخرین روز از مسابقات واترپلو نوجوانان آينده ساز كشور تیم تهران با برتری مقابل قزوین در ششمین دیدار با اقتدار قهرمان مسابقات رده سنی 13-14 سال شد.



این رقابتها كه از روز دوشنبه 14 اسفند ماه به ميزباني استخر انقلاب استان اصفهان آغاز شده است، تيم تهران در رده سنی 13-14 سال امروز چهارشنبه موفق شد با 12 امتیاز عنوان قهرمانی در این رده سنی را به خود اختصاص دهد.



جشنواره بین المللی واترپلو در امارات برگزار می شود

نخستین دوره مسابقات بین المللی واترپلوی نوجوانان آسیا در دو رده سنی کمتر از 11 و 13 سال به میزبانی کشور امارات برگزار خواهد شد.



این مسابقات موسوم به "هابا وابا " با شعار "هم شادی ، هم واترپلو" طی روزهای 11 تا 13 آوریل (22 تا 24 فروردین 92) در ورزشگاه حمدان شهر دبی امارات برگزار خواهد شد.



این جشنواره با هدف توسعه واترپلو و برای نخستین بار در سطح قاره آسیا و در رده سنی نوجوانان ( کمتر از 11 و 13 سال) برگزار می شود.



کشور امارات طی دعوتنامه ای رسمی به فدراسیون شنای ایران از تیم‌های واترپلوی نوجوانان کشورمان برای حضور در این تورنمنت دعوت کرده است.



قرار است در صورت تایید کمیته فنی واترپلو و صلاحدید شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان تیم‌های برتر مسابقات واترپلو آینده سازان در اصفهان به این تورنمنت اعزام شوند.

