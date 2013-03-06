به گزارش خبرگزاري مهر، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد ظهر چهارشنبه با توجه به اينكه به آغاز فصل بهار و عيد نوروز درباره فعالیت‌های سازمان مپ شهرداری مشهد گفت: از تاریخ 25 اسفندماه تا 15 فروردین ماه هیچ گونه مجوزی در زمینه خاک‌برداری و تخریب در محدوده حرم مطهر رضوی و خیابان‌های منتهی به آن و خیابان‌های اصلی در سطح شهر صادر نخواهد شد.

علي نجفی افزود: به منظور اجرای برنامه‌های ویژه در خصوص استقبال از بهار سال 92 برخی از فعالیت‌های این سازمان در حوزه‌های مختلف اجرایی شده است.

وي افزود: تعدادی از ایستگاه‌های مبادله پسماندهای خشک در بخش امانی و پیمانی زیباسازی شدند که تا پایان اسفندماه همه آن‌ها عملیات نصب استیکر بر روی آن‌ها به پایان می‌رسد و همچنين خودروهای حوزه خدمات شهری نیز زیباسازی خواهند شد.

وی تصریح کرد: به منظور رفاه حال شهروندان نیز ساعات کار مرکز معاینه فنی حافظ نیز تا ساعت 18 عصر افزایش یافته است و آماده خدمت رسانی به زائرین و مجاورین خواهد بود.

وي افزود: همه ایستگاه‌های مبادله پسماندهای خشک نیز از 20 اسفندماه تا پایان اسفندماه از ساعت 7 صبح الی 18 فعالیت خواهد كرد.