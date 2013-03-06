مشارکت 20 مدرسه فیروزکوه در طرح کاشت نهال

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی زنگ نمادین آغاز هفته منابع طبیعی و درختکاری پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان شهرستانی در دبستان دخترانه "بنت ‏الهدی" فیروزکوه به صدا درآمد.

زنگ نمادین آغاز هفته منابع طبیعی نیز به دست رئیس اداره اطلاعات شهرستان فیروزکوه و در میان تشویق دانش ‏آموزان شرکت کننده در مراسم نواخته شد.

دانش‏ آموزان فیروزکوهی در ادامه با اجرای برنامه‏ های متنوعی نظیر قرائت شعر، مقاله و اجرای نمایش، فرارسیدن هفته منابع طبیعی را گرامی داشتند.

در این مراسم دانش ‏آموزان و مسئولان در محوطه دبستان دخترانه "بنت ‏الهدی" فیروزکوه، به غرس پنج اصله نهال مثمر و غیرمثمر اقدام شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه در این مراسم گفت: غرس نهال در 20 مدرسه شهرستان فیروزکوه کار بزرگ و زیبایی است که در طول هفته منابع طبیعی انجام می ‏شود و دانش‏ آموزان در نهادینه‏ سازی فرهنگ حفظ منابع طبیعی مشارکت داده می‏ شوند.

یعقوب ایمانی افزود: امروز در آیین باشکوهی که به شکل نمادین و با حضور مسئولان برگزار شد، زنگ آغاز هفته منابع طبیعی به صدا درآمد تا در طول هفته منابع طبیعی، 20 مدرسه شهرستان فیروزکوه در طرح کاشت نهال قرار گیرد.

در هر مدرسه فیروزکوه پنج نهال کاشته می شود

وی عنوان داشت: در راستای اجرای این طرح، آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه با هماهنگی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان، در هر مدرسه پنج نهال با اولویت درختان مثمر را غرس می‏ کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه نیز در این مراسم گفت: هفته منابع طبیعی که هر ساله در اسفندماه برگزار می‏ شود، فرصت مناسبی برای معرفی این موهبت الهی به آحاد جامعه و مردم است.

حجت ‏الله خان‏ محمدی افزود: فرهنگ حفظ منابع طبیعی باید به نسل جدید به خصوص دانش ‏آموزان انتقال یابد همه در راستای پاسداشت فرهنگ منابع طبیعی حرکت کنند.

وی تصریح کرد: باید با نهادینه کردن این فرهنگ اصیل و ارزشمند بین دانش ‏آموزان، در راستای ترویج فرهنگ و معارف عمومی تلاش کرد.

گفتنی است، در حاشیه این مراسم نمایشگاه "کلاه و درخت" که حاصل تلاشهای دانش آموزان مدرسه بنت الهدی بود برپا شد و مسئولان از غرفه های این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

لازم به ذکر است، در این نمایشگاه، کلاه ‏های رنگارنگ و مخروطی ‏شکلی که نماد درخت بود در معرض دید علاقه‏ مندان قرار گرفت.