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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

دفتری در گفتگو با مهر:

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 18 درصد کاهش یافت

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 18 درصد کاهش یافت

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر تالار بورس کرمانشاه ازکاهش 18 درصدی معاملات بورس این هفته تالار بورس کرمانشاه خبر داد.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد24 هزار و 909 هزارسهم و حق تقدم به ارزش 81 هزار و800 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با کاهش 18 درصدی به 81  هزار و 800 میلیون ریال رسید.

دفتری ادامه داد: در پایان این هفته  شرکت های نفت ایرانول، نفت پاسارگاد، صنایع آذرآب و اوراق مشارکت انصار بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های سرمایه گذاری، پتروشیمی تبریز، صنایع آذر آب، نفت پاسارگاد و نفت ایرانول بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های نفت پاسارگاد، پتروشیمی تبریز، صنایع آذر آب، سرمایه گذاری پتروشیمی و نفت ایرانول بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر تالار بورس کرمانشاه  در پایان گفت: در این هفته تعداد 58 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.



 

کد مطلب 2013266

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