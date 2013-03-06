ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 18 درصد کاهش یافت

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد24 هزار و 909 هزارسهم و حق تقدم به ارزش 81 هزار و800 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با کاهش 18 درصدی به 81 هزار و 800 میلیون ریال رسید.

دفتری ادامه داد: در پایان این هفته شرکت های نفت ایرانول، نفت پاسارگاد، صنایع آذرآب و اوراق مشارکت انصار بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های سرمایه گذاری، پتروشیمی تبریز، صنایع آذر آب، نفت پاسارگاد و نفت ایرانول بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های نفت پاسارگاد، پتروشیمی تبریز، صنایع آذر آب، سرمایه گذاری پتروشیمی و نفت ایرانول بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر تالار بورس کرمانشاه در پایان گفت: در این هفته تعداد 58 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.







