500 ليتر در ثانیه به ظرفيت آبي استان اضافه مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسين خادمي گفت: با توجه به اينكه؛ هرمزگان معادل 300 ليتر در ثانيه كمبود آب دارد، اين شركت در صدد ايجاد ظرفيت هاي جديد آبي نظير؛ طرح آبرساني سد جگين-جاسك و تامين آب روستاهاي فرامرزان بوده است.

وی عنوان کرد: احداث آبشيرين كن هاي بندرلنگه و جزيره فارور تا سه ماهه اول سال 92 از ديگر ظرفيت هاي جديد آبي است كه با بهره برداري از اين طرح ها و پروژه ها، 500 ليتر در ثانيه به ظرفيت آبي اضافه شده، نياز آبي استان تامين و رفع كمبود مي شود.

پايان چالش كم آبي در جزاير هرمزگان

خادمي همچنين از پايان چالش كم آبي در جزاير استان خبر داد و گفت: با توليد آب از طريق آبشيرين كن و با سرمايه گذاري بخش خصوصي شاهد تامين آب جزاير هنگام، لارك،تنب بزرگ و كوچك، ابوموسي ، فارور و هندورابي و ساير جزاير و همچنين شهرهاي بندرلنگه و كنگ هستيم. بطوريكه درحال حاضر جزاير استان هيچگونه كمبود آب ندارند.

وي همچنين عزم راسخ دولت نهم و دهم در بخش آبرساني به شهرها و روستاهاي استان را ستودني خواند و افزود: اجراي بسياري از طرح هاي آبرساني از جمله؛آبرساني از سدشميل نيان به شهرهاي بندرعباس و بندر خمير و بهره برداري از خط محرم كه آرزوي ديرينه مردم اين استان بوده، از جمله طرح هاي مهم اجرا شده در اين دولت بوده است.

خادمي در پايان، به مشكلات ناشي از خشكسالي، فرسودگي شبكه هاي توزيع آب و نيمه تمام ماندن پروژه هاي آبرساني و مشكلات خريد لوله كه تاخير در اجراي پروژه هاي مسكن مهر را سبب شده است، پرداخت و اظهار اميدواري كرد: با پيگيري هاي وزير نيرو و مصوبات اخير دولت شاهد رفع چالش هاي موجود باشيم.