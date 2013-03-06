رویکرد صدا و سیمای ایلام باید به سمت برنامه های اقتصادی برود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر چهارشنبه در دیدار با مسئولان صدا و سیما ایلام اظهار به رسالت و وظیفه ی خطیر صداوسیما در حوزه برنامه سازی به ویژه آگاه بخشی جامعه از وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: صداوسیما در این برهه از زمان نقش مهم و اصلی در آگاه بخشی به جامعه و اطلاع جامعه در زمینه اقتصادی دارد.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه دراستان با اشاره به اینکه صداوسیما باید پیش رو اندیشه درجامعه باشد، افزود: پیام ها، برنامه ها، اندیشه ها و استنباط باید تحول ساز و جلوتر از اندیشه مردم باشد تا بتواند مردم را درز مینه های مختلف آگاهی کند.

احمدی باقدردانی از صداوسیما در پوشش و انعکاس مناسب سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه درمجلس شورای اسلامی گفت: حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در استان گامی مهم و تاثیر گذار در استان بود ومنجر به نگاه ویژه این کمیسیون به استان شد.

وی ادامه داد: تا زمانی که مدافع و پشتیبان نداشته باشیم برنامه ها و طرح ها حمایت نمی شوند امیدواریم که این حضور باعث پشتیبانی از طرح هاوپروژه های استان شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درمجلس شورای اسلامی به راهبردها وسیاست های صداوسیما درحوزه برنامه سازی پرداخت وگفت: صداوسیما بابرگزاری نشست ها ، برگزاری جلسات و اتاق فکر درسالهای اخیر توانسته برنامه های فاخر وت اثیر گذاری در بخش های مختلف تهیه و پخش کند.

وی افزود: برنامه ریزی و برنامه سازی برای سال آینده در حوزه اقتصادی و رویکرد استانی با استفاده از نظرات کارشناسان و توجه به فرهنگ اقلام رعایت تعادل وتوازن در برنامه سازی ازجمله رویکردهای صداوسیما است.