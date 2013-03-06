به گزارش خبرنگار مهر هفتمین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها عصر امروز چهارشنبه 16 اسفند در حالی به کار خود خاتمه داد که بیانیه پایانی هیئت داوران این جشنواره حاوی انتقادهای نسبتا شدیدی به مطبوعات ورزشی، تیترهای به گفته این اعضا «جنجالی و غیرحرفه‌ای» بود.

محمود اکرامی‌فر دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها که به نمایندگی از هیئت داوران در این مراسم سخن می‌گفت در ابتدا بابیان اینکه یک کمیته 15 نفره در دبیرخانه جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها مستقر هستند و هر روز آثار مطبوعات و خبرگزاری‌ها را رصد می‌کنند و در دوشنبه هر هفته برگزیدگان آن هفته را مشخص می‌کنند در پایان هم آثار برگزیده هر هفته یک بار دیگر ارزیابی و به این ترتیب برگزیدگان یک فصل این جشنواره مشخص می‌شوند.

اکرامی‌فر، سپس با اشاره به برخی کاستی‌های رصد شده از سوی هیئت داوران جشنواره فصلی در مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: مقاله‌ها، ژانر فراموش شده روزنامه‌های ما هستند. همچنین صفحه آرایی روزنامه‌های ورزشی یک صفحه آرایی خاص خودشان است.

وی اضافه کرد: روزنامه‌های ورزشی ما ورزش محور نیستند بلکه ورزشکارمحور و حاشیه محور هستند.

وی اضافه کرد: دوستان ما در هیئت داوران معتقدند روزنامه‌های ورزشی ما در فوتبال هم 90 درصد توجهشان را تنها به دو تیم معطوف می‌کنند و به بقیه تیم‌ها تنها 10 درصد توجه دارند این در حالی است که تیم رسانه‌ای این دو تیم فوتبال از تیم‌های فوتبالشان قوی تر است.

دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها سپس با نقل مواردی از به گفته او تیترهای جنجالی در روزنامه‌های ورزشی گفت: وقتی که تیم فجر سپاسی شیراز و استقلال تهران بازی داشتند یکی از روزنامه‌های ورزشی تیتر زد سرداران ژنرال، در بازار سرهنگ و یا دیگر روزنامه‌ها هم تیتر زدند جدال سرهنگ و ژنرال. آیا اینها تیترهای ورزشی است یا تیترهای جنگی؟ وی ادامه داد: متاسفانه روزنامه‌های ورزشی ما برد و باخت را در ورزش و فوتبال به شکست و پیروزی تعبیر می‌کنند و خود به خود ادبیات جنگ و ادبیات نظامی را در روزنامه‌ها به وجود می‌آورند. ما در ادبیات ورزشی از رقابت و سبقت گرفتن از یکدیگر که پیشتر در ورزش‌هایی مثل دو و میدانی متداول بود، گذشته ایم و به ستیزه رسیده‌ایم.

دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها استفاده از عناوینی مانند شهرآورد به جای مسابقه را موجد فضای تقابل در بین ورزشکاران و طرفدارانشان توصیف کرد و گفت: نتیجه حاکمیت این نوع ادبیات در روزنامه‌های وزشی ما، همین پرتاب سنگ و بطری در ورزشگاه‌هاست. آیا من ِ خبرنگار هیچ وقت با خودم فکر کرده‌ام که این ادبیات من چقدر می‌تواند مشکل زا باشد.

وی افزود: این تیترها جاذبه بوجود می‌آورد، اما مسلم است که روزنامه‌ها را از رسالت حرفه‌ای خودشان دور می‌کند.

با این حال دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها سخنانش را با قدردانی از تلاش‌های روزنامه نگاران حوزه ورزش به پایان برد و گفت: این انتقادها نظرات کارشناسی است که من به نمایندگی از هیئت داوران آنها را بیان کردم.