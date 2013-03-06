به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی با همکاری سازمان هنری رسانهای اوج، انجمن سینمای جوان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و اداره کل فرهنگی - اجتماعی دانشگاه تهران در سه رشته فیلمنامهنویسی، تدوین و عکاسی برگزار میشود.
این دوره که با حضور استادان انقلابی و در بهار سال آینده برگزار میشود، برای فعالان فرهنگی و دانشجویی، تخفیفهایی در نظر گرفته است.
رشتههای فیلمنامهنویسی، تدوین و عکاسی در این دوره، 40 ساعت کلاس تئوری و عملی خواهند داشت که پیرو آن گواهینامه معتبر دانشگاه تهران به شرکتکنندگان ارائه می شود.
علاقمندان برای شرکت در این کلاسها میتوانند حداکثر تا 22 اسفند مشخصات خود را به نشانی amoozeshresane@yahoo.com ارسال کنند.
نظر شما