  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

استادان انقلابی در "دیده‌بان" هنر درس می‌دهند

استادان انقلابی در "دیده‌بان" هنر درس می‌دهند

دوره آموزش هنری رسانه‌ای "دیده بان" در سه رشته فیلمنامه‌نویسی، تدوین و عکاسی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی با همکاری سازمان هنری رسانه‌ای اوج، انجمن سینمای جوان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و اداره کل فرهنگی - اجتماعی دانشگاه تهران در سه رشته فیلمنامه‌نویسی، تدوین و عکاسی برگزار می‌شود.

این دوره که با حضور استادان انقلابی و در بهار سال آینده برگزار می‌شود، برای فعالان فرهنگی و دانشجویی، تخفیف‌هایی در نظر گرفته است.

رشته‌های فیلمنامه‌نویسی، تدوین و عکاسی در این دوره، 40 ساعت کلاس تئوری و عملی خواهند داشت که پیرو آن گواهینامه معتبر دانشگاه تهران به شرکت‌کنندگان ارائه می شود.

علاقمندان برای شرکت در این کلاس‌ها می‌توانند حداکثر تا 22 اسفند مشخصات خود را به نشانی amoozeshresane@yahoo.com ارسال کنند.
 
 

کد مطلب 2013272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها