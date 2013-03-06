به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع فرهنگیان اظهار داشت: امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در آغاز رویکرد جدیدی برای رسیدن به آرمان های که هدف گذاری کرده ایم قرار داریم.

وی با اشاره به پیشرفت های علمی ایران اسلامی بیان داشت: کشور ما قبل از پیروزی انقلاب اثری از نیروهای علمی در عرصه جهانی نداشته است، اما امروز به لطف خداوند در تمامی عرصه ها و رشته های علمی موفقیت های بزرگی را کسب کرده ایم.

پور ابراهیمی در خصوص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان داشت: باید با بررسی و ارزیابی عملکرد ها بتوانیم ضمن آسیب شناسی، کار اصیل و بنیادی در حوزه تعلیم و تربیت در راستای ارتقای کارآیی این حوزه انجام دهیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه تاسیس دانشگاه فرهنگیان اقدام مهم و ارزشمندی در کشور بوده است، افزود: این فرصت برای دانش آموزانی که علاقه مند به جایگاه علمی در آموزش و پرورش هستند فراهم شده تا در این دانشگاه تحصیل کنند.

این مسئول در پایان تصریح کرد: 40 درصد مراکز آموزشی تحت پوشش مراکز غیردولتی، غیرانتفاعی و هیئت امنایی هستند.



وی ادامه داد: امکانات مدارس عادی پاسخگوی اجرای سند تحول نیست و باید در راستای تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری مدارس کار شود.

