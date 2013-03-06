ترویج فرهنگ نقدپذیری در جامعه نیازمند حمایت نظام آموزشی است

عبدالرسول کاظم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و تبیین وظایف و حقوق متقابل افراد در سطوح مختلف جامعه با بهکارگیری ابزارهای آموزشی و فرهنگی به عنوان یک گام موثر در راستای نهادینه سازی فرهنگ نقدنویسی صحیح و نقد پذیری موثر مطرح است.
وی ادامه داد: در یک دهه گذشته شاهد تمهید زیرساختهای لازم در سطح رسانههای کشور در جهت ارائه نقدهای کارشناسی و آگاهانه در حوزههای مختلف جامعه هستیم و باید به این موضوع مهم اذعان کنیم که مجموعه رسانهها و مطبوعات به لحاظ توجه این موضوع در جایگاه قابل قبولی قرار گرفتهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا با اشاره به اینکه آموزش نقد اسلامی در جامعه باید به عنوان یک علم و هنر سازنده مطرح باشد، افزود: ورود به مقوله نقد در حوزههای مختلف باید از سوی کارشناسان و متخصصان مجرب انجام بگیرد و از سوی دیگر معیارهای سنجش و ارزیابی مبتنی بر زیرساختها و چشم انداز کشور تعیین شود .
وی با تشریح لزوم دوری کردن افراد مختلف در جامعه از نقد عمومی و غیر کارشناسانه گفت: مسئولان در مواجهه با نقد افراد باید از کارشناسان و صاحب نظران مختلف استفاده کنند و در حالی که نقد مطرح شده اصولی باشد در راستای حل مشکلات و نارساییهای موجود تلاش کنند.
کاظم پور با اشاره به اینکه فرهنگ نقد پذیری به شکل شایسته در کشور ما تبیین نشده است، ادامه داد: برگزاری دورههای آموزشی و ارائه بستههای آموزندهامی تواند به عنوان یک گام سازنده در جهت تحقق اهداف بزرگ در این حوزه مطرح است.
وی یادآور شد: شوراهای فرهنگ عمومی از مهمترین دستگاههای تأثیرگذار در جهت تقویت زیرساختهای لازم برای تبیین نقد پذیری در جامعه مطرح هستند و توجه به زیرساختهای موجود در هر منطقه و اتخاذ سیاستهای لازم بر اساس آن میتواند در بهبود وضعیت کنونی فرهنگ نقد در جامعه موثر باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا ترویج حقوق شهروندی را به عنوان یک راهکار مهم در جهت تبیین فرهنگ نقد برشمرد و خاطر نشان کرد: بهکارگیری مجموعه نخبگان و متخصصان در حوزههای مختلف اجتماعی و تلاش برای تحقق مدیریت کار آمد اسلامی باید به عنوان مهمترین دغدغه مسئولان مطرح باشد.
وی با اشاره به اینکه رسانهها نقش به سزایی در رشد و تعالی جامعه ایفا میکنند، بیان داشت: باید به این موضوع مهم اذعان کنیم که مجموعه رسانهها در وضعیت کنونی عملکرد مناسب و سازندهای دارند و از سوی دیگر مسئولین موظف هستند در برابر درخواستها و نیازمندیهای عموم مردم که از طریق رسانهها منتشرمی شود تلاش کرده و همگام با آنها حرکت کنند.
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