نقش کمیته امداد در محرومیت زدایی از کشور بر کسی پوشیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لظفی ظهر چهارشنبه در جمع مدیران کمیته امداد ایلام اظهار داشت: این نهاد خدمت گذار در طول چند دهه گذشته خدمات چشمگیری در کشور داشته و گامهای مهمی در زمینه کمک به نیازمندان جامعه برداشته است.

وی با اشاره به اینکه هر سازمانی که بر مبنای اخلاص و معنویت شکل بگیرد بسیار موفق خواهد بود افزود: خیرات و برکات این نهاد معنوی و برخواسته از انقلاب اسلامی در جای جای کشورمان و خصوصاً مناطق محروم نمود داشته و بر این اساس رنگ و بوی معنویت باید در این نهاد حفظ شود.

لطفی تصریح کرد: خدمات دهی این نهاد به نیازمندان باید به شکلی باشد که مددجویان امداد به این نهاد افتخار کرده و هیچگاه احساس حقارت نکرده و شخصیت معنوی شان حفظ شود.



وی با ذکر اینکه خدمات کمیته امداد به مردم صرفاً اقتصادی و حمایتی نیست افزود: امروزه شاهد هستیم که دانشجویان و دانش آموزان مورد حمایت این نهاد از موفق ترین جوانان کشورمان بوده که به مدارج عالی دست یافته اند.



امام جمعه ایلام اضافه کرد: از آنجاییکه در جامعه امروز بخشی از مشکلات جامعه و مردم مشکلات روحی روانی است ، کمیته امداد در رفع این معضلات و کاهش آسیبهای اجتماعی به یاری خانواده ها بشتابد.



وی افزود: در روایتهای دینی و اسلامی بعد از انجام واجبات هیچ کاری والاتر از کمک به نیازمندان و دستگیری از آنان سفارش نشده است.



در ابتدای این دیدار مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گزارشی از خدمات انجام گرفته این نهاد در سال جاری را تشریح کرد.