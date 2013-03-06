حضور صنایع دستی کرمانشاه در نمایشگاه تهران/ رقابت در جذب سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برپا شده و صنایع ارزشمندی نیز از استان کرمانشاه در آن به معرض نمایش قرار داده شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه آثار ارزشمندی از استان کرمانشاه چون جاجیم، ساز سنتی( تنبور، سه تار)، لباس محلی، جاجیم و... به نمایش گذاشته شده.

سپهر از حضور دیگر استان ها نیز در کنار استان کرمانشاه خبرداد و گفت: در این نمایشگاه آثار زیادی از دیگر استان ها نیز وجود دارد که در کنار صنایع دستی کرمانشاه برای جذب سرمایه گذاری به رقابت می پردازند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: در این نمایشگاه فرصت سرمایه گذاری برای صنایع فلزی و چرم نیز بوجود آمده است.

وی از ارائه پکیج هایی برای اطلاع رسانی در مورد صنایع دستی کرمانشاه خبرداد و گفت: در این نمایشگاه پکیج هایی ارائه می شود تا از طریق آن عملکرد، میزان مهرات افراد و هم چنین زیبایی ها، ظرافت و قابلیت های صنایع دستی استان کرمانشاه معرفی شود.

وی تصریح کرد: توزیع این پکیج ها در کنار پخش فیلم هایی در خصوص نحوه تولید این صنایع فرصت جذب سرمایه گذاری توسط صنایع دستی کرمانشاه را بالا می برد.

سپهر گفت: این نمایشگاه در محل دایمی نمایشگاه های تهران برپا شده و از امروز 16 اسفند تا 18 اسفند دایر و از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر آماده بازدید عموم و سرمایه گذاران است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه در پایان، فضای اختصاصی به کرمانشاه در این نمایشگاه را 200 متر عنوان کرد و ادامه داد: در این فضا پنل هایی از طاق بستان و بیستون قرار داده شده است که جذابیت نمایشگاه را چند برابر می کند.

