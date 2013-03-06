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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۰

سردار عباس‌زاده خبر داد:

باند بزرگ توزیع مواد محترقه در ديلم متلاشي شد

باند بزرگ توزیع مواد محترقه در ديلم متلاشي شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي استان بوشهر از کشف شش تن انواع مواد محترقه خطر آفرين در شهرستان ديلم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حيدر عباس زاده از کشف شش تن انواع مواد محترقه خطر آفرين در شهرستان ديلم خبر داد و اظهار داشت: ماموران پليس شهرستان ديلم طي يک عمليات غافلگيرانه، باند بزرگ توزيع مواد محترقه و آتش زا را شناسايي و دستگير کردند.

وي با بیان اینکه اين باند قصد داشت محموله شش تني مواد محترقه و آتش زا را در سطح استان توزيع کند، تصريح کرد: با توجه به نزديك شدن به چهارشنبه آخر سال و پيشگيري از ورود مواد محترقه خطر آفرين طرح مقابله با توزيع کنندگان مواد محترقه و آتش زا تا پايان سال جاري ادامه خواهد يافت.

سردار عباس زاده گفت، ارزش مواد محترقه کشف شده مبلغ دو ميليارد و 49ميليون و 400 هزار ريال برآورد شده است.

کد مطلب 2013279

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