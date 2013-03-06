مديرمسئول روزنامه مغرب دستگير شد

امیرموسی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: امامی ناصری مدیرمسئول روزنامه ساعتی پیش به همراه دبیر بخش سیاسی روزنامه از سوی مسئولان دادستانی بازداشت شدند.
وی گفت: دليلي براي بازداشت اين افراد اعلام نشده و همچنان تعدادی از مسئولان دادستانی در ساختمان روزنامه حضور دارند.
سردبير روزنامه مغرب از دستگيري مديرمسئول اين روزنامه توسط ماموران دادستاني تهران خبر داد.
امیرموسی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: امامی ناصری مدیرمسئول روزنامه ساعتی پیش به همراه دبیر بخش سیاسی روزنامه از سوی مسئولان دادستانی بازداشت شدند.
کد مطلب 2013283
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