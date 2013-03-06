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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

مديرمسئول روزنامه مغرب دستگير شد

مديرمسئول روزنامه مغرب دستگير شد

سردبير روزنامه مغرب از دستگيري مديرمسئول اين روزنامه توسط ماموران دادستاني تهران خبر داد.

امیرموسی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: امامی ناصری مدیرمسئول روزنامه ساعتی پیش به همراه دبیر بخش سیاسی روزنامه از سوی مسئولان دادستانی بازداشت شدند.

وی گفت: دليلي براي بازداشت اين افراد اعلام نشده و همچنان تعدادی از مسئولان دادستانی در ساختمان روزنامه حضور دارند.
 

کد مطلب 2013283

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