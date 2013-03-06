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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

نوروزی:

50 پایگاه ثابت و سیار جشن نیکو کاری در شهرستان دهلران دایر می شود

50 پایگاه ثابت و سیار جشن نیکو کاری در شهرستان دهلران دایر می شود

دهلران - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران گفت: 50 پایگاه ثابت و سیار جشن نیکو کاری در شهرستان دهلران دایر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوروزی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور در نیمه دوم اسفندماه  50 پایگاه ثابت و سیار جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی در شهر ستان دهلران دایر می شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته 57 میلیون تومان در جشن نیکو کاری در شهرستان دهلران جمع آوری شده که این این مبلغ 15میلیون نقدی و 42 غیر نقدی بوده است.

نوروزی افزود:  500 نفر یتیم در شهرستان دهلران تحت پوشش قرار دارند که دو هزار و 871 حامی دارند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران گفت: این حامیان ماهیانه 14هزار تومان به حساب ایتام واریز می کنن و از این تعداد حامی  ایتام  327 نفر بومی و  دو هزار و 500 نفر غیر بوی هستند.

نوروزی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون حامیان ایتام 335 میلیون تومان به حساب آنها  واریز کرده اند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران افزود: شرکت در جشن نیکو کاری فرصتی است برای هم دلی و یاری رساندن با نیازمندان که چشم انتظار کمک هستند.

کد مطلب 2013287

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