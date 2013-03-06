يادواره شهداي دانشجوی شهرستان اردکان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، يكي از فرماندهان دوران دفاع مقدس در اين مراسم با اشاره به مشقات و سختی های دوران جنگ تحمیلی، مقاومت، صبر و باورهای عمیق دینی رزمندگان و شهدای گرانقدر را رمز موفقیت ایران اسلامی در جبهه های حق علیه باطل دانست.

سرتیپ پاسدار علي دربندی افزود: شهدا و رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس با الگو قرار دادن حضرت امام حسین (ع)، پیام، راه و سیره شهدای کربلا را دریافته بودند و برای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی، خود به استقبال مرگ می رفتند و از سلاح های پیشرفته دشمنان هراسی به دل راه نمی دادند.

همرزم شهید صیاد شیرازی تصریح کرد: نشاط، شادابی و روحیه بالای رزمندگان ما در دوران جنگ تحمیلی مثال زدنی بود و بسیاری از شهدای ما از جمله شهید امیر حاج امیری در هنگام شهادت نیز لبخند به لب داشتند.

به گزارش مهر، این یادواره با حضور جمع کثیری از دانشجویان، مسئولان و مردم این شهرستان در دانشکده هنر و معماری جهاد دانشگاهی اردکان برگزار شد.